Оценка дошкольников: помощь родителям или вторжение в частную жизнь?

В свете нового Закона о дошкольном образовании наибольшее внимание родителей привлек вопрос оценивания развития детей, не посещающих детсад. Будут ли учитывать индивидуальные особенности малышей? Кто и в какой форме будет проводить проверки? Не станут ли они лишним стрессом для семей? Министерство образования и науки заверяет, что родителям хотят помочь, а оценивание развития нельзя воспринимать как осуществление контроля.
Дошкольное образование в Эстонии не является обязательным. По статистике, в нашей стране дошкольное образование получают примерно 94% детей, в случае оставшихся 6% родители решили не отдавать ребенка в детский сад. Причины тому разные, однако преимущественно это связано с организацией семейного быта: у кого-то есть возможность остаться с ребенком дома до тех пор, пока он не пойдет в школу, кто-то поручает детей бабушкам и дедушкам, а кто-то предпочитает пользоваться услугами няни.
Детский сад vs домашнее образование
Мать троих детей Антонина считает, что родители и сами могут предложить детям достойное домашнее образование. «Заниматься дома с ребенком возможно: вполне реально подобрать программу, соответствующую уровню развития конкретного ребенка, в книжных магазинах большой выбор рабочих тетрадей по разным предметам и для разных возрастных групп, - говорит она. - В государственных детсадах в одной группе около 20 детей: для кого-то программа там может быть еще сложновата и он не будет успевать, а кому-то уже, наоборот, можно переходить на следующий этап. Главная проблема — это режим и дисциплина, для домашнего обучения должен быть четкий распорядок дня, и нужно приложить немало усилий, чтобы удерживать внимание малыша на протяжении всего занятия».
Тем не менее, для своих детей вариант домашнего образования Антонина не рассматривала: «Во-первых, я не готова отказаться от работы ради того, чтобы до школы сидеть с детьми дома. Во-вторых, профессиональные педагоги, как бы там ни было, справятся с задачей лучше. В-третьих, я считаю, что дома ребенок должен отдыхать, играть и чувствовать себя свободно. У ребенка появляется осознание, что у него есть несколько ролей: дома — он ребенок, в саду (а потом и в школе) — ученик, и он учится вести себя соответственно, адаптироваться в разных условиях. И, конечно, детям нужно общение, ничто так не развивает, как общение с другими детьми, они учатся взаимодействовать, решать конфликтные ситуации, уживаться с детьми с разными темпераментами. Все это им необходимо в жизни».
«Среди моих знакомых есть те, кто не водит детей в детсад максимум до трех лет, так как ребенок еще не готов надолго оставаться без мамы, после трех лет дети в большинстве своем сами жаждут общения со сверстниками», - добавляет многодетная мать.
Мать двойняшек Ольга, напротив, уверена, что домашнее образование не может заменить детсадовского, за исключением ситуации, когда на дом приглашается специально обученный для этой цели воспитатель.
«Без сомнения, родители могут организовать какие-либо занятия с ребенком дома, даже используя детсадовские техники и материалы, но в большинстве случаев мы имеем дело с работающими или же занимающимися домашними делами родителями. В этом случае невозможно посвятить сто процентов своего времени обучению и развитию ребенка, на помощь приходят гаджеты, мультфильмы и прочее. Все это используются больше для отвлечения и развлечения ребенка, но не для его развития. В итоге часто можно видеть родителей, занимающихся своими делами, и часами смотрящего телевизор ребенка. В детсаду же есть структурированное образование, воспитатели четко планируют распорядок дня, а для маленьких детей это очень важно», - объясняет Ольга, которая без раздумий отдала своих малышей в детский сад.
Молодая мать Виктория ждет возможности водить своего сына в детсад, так как видит, что ему уже не терпится больше общаться с другими ребятами.
«Думаю, чтобы дать ребенку такой же уровень развития, как в детском саду, надо как минимум не работать, что уже маловероятно. Детей должны развивать профессионалы с определенным набором знаний, далеко не каждый родитель обладает ими. Плюс не каждая семья может позволить себе купить все необходимые пособия. Важным является и то, что дети в детском саду находятся в коллективе и, беря пример друг с друга, активно учатся общению и взаимодействию в обществе», - говорит Виктория.
Мать троих детей Евгения не против изменений в законе, но с поправкой: это должно быть сделано с целью поддержать родителей и помочь им, причем все должно происходить на добровольной основе: «Если организовать прием таких специалистов, которые должны быть обязательно современными сертифицированными детскими психологами, на уровне самоуправлений, то тогда как сами родители не посещающих детский сад детей, так и социальные работники, тесно контактирующие с семьями групп риска, могли бы обратиться к этим специалистам за помощью».
«Но из предложений законодателей я не вычитала такого: акцент все же именно на проверку, на обязаловку, и меня, разумеется, это раздражает. Как мать троих детей, один из которых уже совсем взрослый, а двое – дошкольники, я понимаю, что каждый ребенок развивается в своем ритме. И нагнетать напряжение и беспокойство родителя, требуя буквально предъявить ребенка, не ходящего в детский сад, каким-то службам – это неправильно, - продолжила Евгения. - Представляете степень стресса, когда вы должны, к примеру, трехлетку (который у вас еще не разговаривает – а мой средний сын заговорил ближе к четырем, и семейная врач не находила проблемы, а успокаивала, снимая напряжение) привести к незнакомому человеку в незнакомую обстановку, где станут оценивать уровень развития вашего ребенка? Ну, пришел бы мой средний сын, толком не говорящий в три года. Что бы мне написали в бумажках? Как бы стали решать вопрос? Кому бы рапортовали о том, что развитие моего ребенка не соответствует его возрасту? Все эти вопросы вызывают у родителей липкий страх, простите. Как и любой контроль, потому что это именно контроль, и чем он может грозить, родители толком не знают».
Евгения подчеркивает, что она не против проверок, она за помощь, а это все-таки дело добровольное. «Даже если оппоненты возразят мне, что, мол, есть проблемные семьи, и как там у них дети не на виду, а вдруг там все очень плохо? - я отвечу, что на уровне местного самоуправления есть социальные работники, которые должны выполнять свою работу и быть в контакте с этими семьями. От этого гораздо больше пользы, чем от того, что раз в год к специалисту явится совершенно незнакомая семья, с неизвестным ему социальным фоном, и потребуется оценить уровень развития ребенка», - добавляет многодетная мать.
По мнению Виктории, сама идея с проверкой развития хороша, поскольку родители часто неспособны объективно оценивать своего ребенка. «Но проверки должны быть выстроены в игровой форме, чтобы не нервировать малыша. Возможно, лучше даже приходить на проверки по несколько раз, чтобы ребенок освоился и привык к обстановке», - считает она.
Виктория отмечает, что адаптация к новым условиям — это также один из признаков развития. Вопрос в том, способно ли наше государство создать все благоприятные условия для спокойных проверок? «Мы с моим ребенком ходили на различные проверки развития, и с года он стал вполне спокойно и без стресса их проходить, но большое значение имеет врач или специалист, который найдет подход к любому малышу и сможет точно определить его уровень развития. Если малыш не хочет идти на контакт, тогда стоит расспрашивать самих родителей и верить им на слово, либо искать другого специалиста, которому ребенок доверится», - делится она своим опытом.
Антонина согласна, что в случае домашнего обучения дети должны периодически проходить тестирование: это и в интересах ребенка, и родители будут ответственней подходить к задаче. «Если родитель будет с недоверием и неприязнью относиться к проверяющему, то и ребенок вряд ли будет расположен к общению. Поэтому Министерству образования и науки нужно тщательно подбирать людей, которые смогут быстро найти контакт с детьми», - говорит она.
Ольга полагает, что ее дети встречи со специалистами из Министерства образования не испугались бы: «Мы всей семьей начали путешествовать, еще когда детям было 3,5 месяца, они рано стали привыкать к новым лицам, обстановке, еде. И в повседневной жизни мы стараемся максимально часто гулять в разных уголках Таллинна, посещать музеи, открывать для себя что-то новое. Возможно, поэтому и адаптация в детском саду прошла достаточно легко».
Евгения в свою очередь уверена, что от предложения об оценивании развития детей, не посещающих детсад, веет вторжением в частную жизнь: «А это крайне неприятный ветер, сдувающий и так неустойчивую свободу жить своей жизнью без вмешательства и надзора со стороны государства. Эстония – удивительная страна контрастов. С одной стороны, есть повод радоваться тому, что, к примеру, у нас узаконили помощь при домашних родах, что является еще одним шажком к свободному выбору, а с другой – вот такие неожиданные предложения контролировать жизнь "домашних" детей. Надеюсь, у общества и родителей не иссякнут вопросы к этому пункту закона, а законодатели прислушаются к голосу разума и не станут принимать поспешных решений».
Ее как мать волнует многое. Будет ли учитываться при контроле соответствия развития возрасту индивидуальные особенности ребенка? Будет ли специалист располагать данными диагноза ребенка (например, аутизм или расстройство психики)? Что, если родители против того, чтобы посторонние знали о диагнозах ребенка? Как быть в случае, если подход к воспитанию у родителя и специалиста сильно различаются? (А это следует учитывать, мы все люди со своими взглядами, и нет единой верной методики обучения и единой системы воспитания.) Сможет ли родитель отстоять свои взгляды без страха, что специалист каким-то образом вмешается в традиции конкретной семьи? Какие нормы будут приняты за «норму»?
Ответов на большую часть этих вопросов пока нет, поскольку речь идет не о внесении поправок в нынешний закон, а о разработке совершенно нового закона о дошкольном образовании. На данном этапе проект закона опубликован в открытом доступе и с ним могут ознакомиться все желающие. До 20 января Министерство образования ожидает предложений от партнеров, среди которых, например, Союз работников сферы образования, Объединение дошкольного образования и прочие представительские организации и учреждения.
Вице-канцлер Министерства образования и науки (дошкольное и основное образование, языковая и молодежная политика) Кристи Винтер-Немвальтс объяснила, что необходимость в новом законе продиктована тем, что в настоящий момент вопрос поддержки развития детей регулируется в правовых актах разных областей – образования, социальной сферы и сферы здравоохранения. «Например, сейчас оказание услуги по уходу за ребенком и дошкольное образование регулируются законом о социальном обеспечении, законом о детских дошкольных учреждениях и законом о частных школах, на основании которых дополнительно утверждены два постановления правительства и с десяток указов министров. Такой подход не поддерживает единую политику в области дошкольных учреждений. Новый закон ставит целью предложить единый подход и сократить количество случаев, когда из-за большого количества разных правовых актов и задействованных учреждений страдают интересы детей», - заявляет она.
По ее словам, до трех лет за развитием ребенка наблюдение ведется преимущественно в рамках систем здравоохранения и защиты детей. Процесс развития тех детей в возрасте от трех до семи лет, которые не посещают дошкольные учреждения, в рамках действующего законодательства может остаться без внимания, за исключением случаев, когда ребенок попадает под наблюдение врачей из-за проблем со здоровьем.
«В проекте закона уделяется повышенное внимание наблюдению за развитием детей, получающих дошкольное образование дома, и при необходимости оказанию необходимой поддержки, которую местное самоуправление должно предлагать не реже, чем раз в год. Сейчас у нас примерно 5600 детей, не посещающих детские сады, и в такой маленькой стране, как наша, очень важно знать, что развитию каждого ребенка оказана необходимая поддержка» - рассказывает Кристи Винтер-Немвальтс.
Она подчеркивает, что оценивание развития — это не осуществление контроля. Современный подход в обучении предполагает, что во главу угла ставится прямая обратная связь и планирование непосредственных дальнейших шагов, направленных на поддержание развития.
«Оценивание развития не ставит задачу дать оценку результативности действий родителя или учителя, в фокусе внимания – предложить меры, наилучшим образом отвечающие индивидуальным потребностям и особенностям ребенка, - уточняет Кристи Винтер-Немвальтс. - Вместе с оцениванием должна предоставляться обратная связь о том, каков уровень развития ребенка, а также - что гораздо важнее - должны быть даны конкретные рекомендации, что следует предпринять для того, чтобы наилучшим образом поддержать развитие ребенка в соответствии с возрастом».
Помимо своевременного обнаружения отставания в развитии и оказания поддержки такой подход позволит заметить и тех, кто развивается быстрее сверстников. «Когда дети пойдут в школу, проблемы с мотивацией могут возникнуть и у тех, и у других – одни не смогут учиться в одном темпе с одноклассниками, другим в школе будет скучно до тех пор, пока учеба не станет сложнее, однако к тому моменту может уже возникнуть привычка не напрягаться в учебе, поэтому мотивировать и вовлечь ребенка в учебный процесс уже будет сложно. Разумеется, нельзя говорить только об отстающих или о наиболее талантливых детях, хотя такие примеры можно найти практически в любом детском коллективе. Мир гораздо более разнообразен, и развитие каждого ребенка заслуживает отдельного внимания», - говорит вице-канцлер Министерства образования.
По ее словам, оценивание развития следует толковать как системный взгляд со стороны, который позволит нам как родителям более сознательно подойти к вопросу развития ребенка. Несомненно, это также расширит возможности выявления на раннем этапе и тех детей, у которых, к сожалению, домашняя обстановка развитию не способствует, или семья нуждается в дополнительной поддержке.
«Принципы оценивания развития, согласно проекту, будут утверждены в законе и постановлении министра. Также будут разработаны методики оценивания для учителей, а данные о результатах оценивания и готовности к школе будут внесены в инфосистему образования Эстонии. Это нужно для того, чтобы карта готовности ребенка к школе в будущем была более содержательной», - добавила Кристи Винтер-Немвальтс.
Порядок проведения оценивания развития сейчас разрабатывается вместе с партнерскими организациями, этот процесс проходит параллельно с рассмотрением проекта закона в Рийгикогу. Согласование прикладных актов к закону осуществляется отдельно.
Взгляд психолога: тему комментирует Светлана Святетски
Такое изменение - как монета, имеющая две стороны. С одной, действительно это может помочь быстрее замечать проблемные семьи и даст возможность предоставить больше необходимой помощи детям. Но надо заметить, что не всегда посещение детского сада обязательно гарантирует, что ребенок к школе будет на одном уровне со сверстниками. Самое важное, на мой взгляд, чему служит детский сад — это развитие навыков социализации и приобретение опыта коммуникации со сверстниками и другими взрослыми (воспитателями). Это очень важные навыки для дальнейшей жизни ребенка.
Другая сторона монеты — границы семьи. Безусловно, есть проблемные семьи, нуждающиеся в контроле (и это в интересах ребенка). Но есть и другие семьи, в которых ответственность родителей и их забота о ребенке не вызывает сомнений. Мне трудно представить, что кто-то пришел бы в мой дом с такой проверкой. Где тогда граница моей семьи? Поэтому вопрос о таких проверках сложен и неоднозначен.
Станет ли такая проверка стрессом для дошкольника - зависит от нескольких факторов. Во-первых, в какой форме она осуществляется, насколько проверяющие знакомы с детской психологией и как выстраивают контакт с родителями и ребенком. Во-вторых, дети все разные. Встреча с незнакомыми людьми для одного ребенка — сильный стресс, для другого — спокойное мероприятие. В третьих, форма, в которой осуществляется проверка. Если она интересная, способная увлечь ребенка, вызвать положительные эмоции, то стресс если и будет, то минимальный, отрицательных эмоций не останется. А если это гонка, какая-то жесткая диагностика, с давлением, принуждением, то, конечно, это большой стресс.