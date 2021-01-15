Оценка дошкольников: помощь родителям или вторжение в частную жизнь?

Помимо своевременного обнаружения отставания в развитии и оказания поддержки такой подход позволит заметить и тех, кто развивается быстрее сверстников. «Когда дети пойдут в школу, проблемы с мотивацией могут возникнуть и у тех, и у других – одни не смогут учиться в одном темпе с одноклассниками, другим в школе будет скучно до тех пор, пока учеба не станет сложнее, однако к тому моменту может уже возникнуть привычка не напрягаться в учебе, поэтому мотивировать и вовлечь ребенка в учебный процесс уже будет сложно. Разумеется, нельзя говорить только об отстающих или о наиболее талантливых детях, хотя такие примеры можно найти практически в любом детском коллективе. Мир гораздо более разнообразен, и развитие каждого ребенка заслуживает отдельного внимания», - говорит вице-канцлер Министерства образования.

По ее словам, оценивание развития следует толковать как системный взгляд со стороны, который позволит нам как родителям более сознательно подойти к вопросу развития ребенка. Несомненно, это также расширит возможности выявления на раннем этапе и тех детей, у которых, к сожалению, домашняя обстановка развитию не способствует, или семья нуждается в дополнительной поддержке.

«Принципы оценивания развития, согласно проекту, будут утверждены в законе и постановлении министра. Также будут разработаны методики оценивания для учителей, а данные о результатах оценивания и готовности к школе будут внесены в инфосистему образования Эстонии. Это нужно для того, чтобы карта готовности ребенка к школе в будущем была более содержательной», - добавила Кристи Винтер-Немвальтс.

Взгляд психолога: тему комментирует Светлана Святетски

Светлана Святетски. ФОТО: личный архив

Такое изменение - как монета, имеющая две стороны. С одной, действительно это может помочь быстрее замечать проблемные семьи и даст возможность предоставить больше необходимой помощи детям. Но надо заметить, что не всегда посещение детского сада обязательно гарантирует, что ребенок к школе будет на одном уровне со сверстниками. Самое важное, на мой взгляд, чему служит детский сад — это развитие навыков социализации и приобретение опыта коммуникации со сверстниками и другими взрослыми (воспитателями). Это очень важные навыки для дальнейшей жизни ребенка.

Другая сторона монеты — границы семьи. Безусловно, есть проблемные семьи, нуждающиеся в контроле (и это в интересах ребенка). Но есть и другие семьи, в которых ответственность родителей и их забота о ребенке не вызывает сомнений. Мне трудно представить, что кто-то пришел бы в мой дом с такой проверкой. Где тогда граница моей семьи? Поэтому вопрос о таких проверках сложен и неоднозначен.

Станет ли такая проверка стрессом для дошкольника - зависит от нескольких факторов. Во-первых, в какой форме она осуществляется, насколько проверяющие знакомы с детской психологией и как выстраивают контакт с родителями и ребенком. Во-вторых, дети все разные. Встреча с незнакомыми людьми для одного ребенка — сильный стресс, для другого — спокойное мероприятие. В третьих, форма, в которой осуществляется проверка. Если она интересная, способная увлечь ребенка, вызвать положительные эмоции, то стресс если и будет, то минимальный, отрицательных эмоций не останется. А если это гонка, какая-то жесткая диагностика, с давлением, принуждением, то, конечно, это большой стресс.