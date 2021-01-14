В Мериметса готова лыжная трасса

"В последние недели было достаточно снега и минусовой температуры, чтобы начать кататься по тропе Мериметса на лыжах. Настоящей зимы мы ждали с начала декабря, и теперь, когда она наконец наступила, однозначно стоит использовать все возможности. Свежий воздух и катание на лыжах укрепляют здоровье и бодрость духа, а что может быть сейчас важнее!" - сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд.