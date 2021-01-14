Eesti Raudtee хочет перестроить вокзальный перрон. Elron против

Однако, по словам главы Elron Мерике Сакс, такое решение для них неприемлемо, так как оно значительно ухудшает положение большого количества пассажиров и тем самым наносит ущерб бизнес-интересам железнодорожной компании.

Сакс считает, что в результате край платформы со стороны Таллина, где останавливается поезд, переместится в направлении Таллинна примерно на 200 метров, что слишком много для пассажиров. «Для пассажиров это также означает, что в будущем они будут вынуждены ждать поезда под открытым небом, без защиты от дождя, ветра и других погодных условий».

Поскольку Elron не был привлечен к обсуждению, а только проинформирован о готовом плане, Сакс подозревает, что другие варианты даже не рассматривались достаточно подробно и решение было принято на скорую руку. «Мы перевозим 800 000 пассажиров в год через Тартуский вокзал, и теперь мы начинаем экономить на его строительстве и принимать экономичное решение», - не понимает причин такого решения Сакс.

Вице-мэр Тарту Рено Лайдре сказал, что проблема доступа ко второй платформе обсуждалась с Eesti Raudtee уже много лет. Решений предлагалось много, и, в конце концов, подходящее решение было найдено совместно, отметил Лайдре.

Хотя в будущем до второго перрона потребуется преодолевать большее расстояние, по словам Лайдре, это не проблема для пассажиров, потому что новый пешеходный переход планируется на пешеходной части платформы ожидания на "таллиннской" стороне. Хотя Elron планирует в будущем увеличить количество поездов в направлении Южной Эстонии, на второй платформе сейчас останавливается только один поезд в день.

Альтернатива слишком дорого стоит

Одна из более ранних идей заключалась в том, чтобы построить лифт, ведущий в туннель, но, по словам Лайдре, это было бы неразумно, поскольку необходимо найти решение, не зависящее от электроники.

«Уже сейчас видно, что лестничный подъемник часто не работает, и если людей много, такое решение не имеет смысла», - пояснил вице-мэр.

Глава строительной службы Eesti Raudtee Рихо Вяткин также не согласен с противостоянием Elron. Стоимость текущих работ оценивается примерно в 800 000 евро. Вяткин объяснил, что для того, чтобы остановка поезда оставалась на прежнем месте, необходимо расширить существующую платформу, так что это означало бы перестройку части путей.