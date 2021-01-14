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Суточный прирост Covid-19 в России резко увеличился, в том числе за счет Москвы. На этом фоне мэр столицы Сергей Собянин отменил дистанционный режим обучения для старшеклассников, а Росздравнадзор напомнил о запрете на применение иностранных вакцин от коронавируса. А на Сахалине тем, кто сделал прививку, предлагают носить бейджи. Эти и другие новости - в обзоре Би-би-си.

Отмена дистанционки в Москве

Дистанционный режим обучения в московских школах действовал с 19 октября и вызывал раздражение у многих родителей, жаловавшихся на снижение успеваемости. В школу не ходили ученики 6-11 классов.

Занятия возобновятся в понедельник, 18 января, сообщил в своем блоге мэр Собянин. Он назвал это решение "очень непростым".

С одной стороны, "новогодняя пауза остановила рост заболеваемости", а вакцинация набирает темп, с другой - "ощутимого снижения уровня госпитализации пока не произошло", и в больницах находятся свыше 13 тысяч человек ("столько же, сколько и накануне праздников"), перечислил аргументы мэр Москвы.

"Ребята устали сидеть дома", - пришел к выводу Собянин и все же внес изменения в свой указ об ограничительных мерах в Москве. Занятия в школах возобновятся для всех классов, старшеклассникам разблокируют льготные транспортные карты. А вот для учащихся колледжей и студентов вузов городского подчинения продлевается дистанционный режим обучения (или каникулы).

Остальные ограничения - в том числе о запрете ночной работы баров и ресторанов - также продлеваются по меньшей мере на неделю. Продолжает действовать и требование перевода не менее 30% сотрудников на удаленный режим работы.

Число заражений подскочило

За последние сутки в России зарегистрировали почти на 2 тысячи больше новых случаев заражения Covid-19 - 24 763 против 22 850 накануне.

В последний раз больше 24 тысяч случаев выявляли 6 января, а рекордный показатель фиксировали 24 декабря - 29 935 заражений. В новогодние праздники число новых случаев резко снизилось, как и число проведенных тестов. Специалисты прогнозировали рост заболеваемости к середине января.

В Москве - 5 893 заражений, госпитализирован 1 591 человек, сообщил городской оперативный штаб. Это максимальный суточный прирост после 1 января. Накануне он был заметно ниже - 4 320 случаев.

"Обычно рост заболеваемости у нас всегда в четверг-пятницу, а снижение - в понедельник-вторник, - говорил "Коммерсанту" инфекционист Евгений Тимаков. - Выходные растянулись на десять дней, пять из них не работали коммерческие лаборатории. Государственные учреждения тоже частично не брали мазки, и часть людей не обращались за сдачей тестов".

Умерли в России за сутки 570 заразившихся Covid-19. Это на четыре человека больше, чем накануне, и новый максимум с начала года (в прошлом году суточная смертность трижды превышала 600).

В Москве скончались 68 пациентов. Впервые с начала ноября суточная смертность в столице опустилась ниже отметки 70 (накануне было 76). В Петербурге, как и днем ранее, число смертей больше - 83 (было 78). Число новых заражений в городе почти не меняется в январе - 3 041.

Число выздоровевших и в России, и в Москве выше числа заболевших - 27 956 и 7 049 соответственно. За весь период пандемии, по данным оперативного штаба, в России заразились 3 495 816 человек, вылечились 2 882 044, умерли 63 940. Штаб учитывает гораздо меньше летальных исходов, чем позже отражается в материалах Росстата.

Иностранные вакцины запрещены

Ввоз в Россию вакцин от Covid-19, не прошедших госрегистрацию, запрещен, запрет распространяется и на частные клиники, в том числе в московском "Сколково", предупреждает Росздравнадзор.

В медицинском кластере "Сколково" работает филиал израильской клиники "Хадасса". Там говорили, что уже в феврале могут получить вакцины Pfizer и Moderna, а желающие привиться ими, а не российской вакциной, могут записаться в лист ожидания. Вакцины Pfizer и Moderna в России не зарегистрированы.

"Запрет распространяется в том числе на медицинские организации, ведущие деятельность на территории международного медицинского кластера", - заявили в четверг в Росздравнадзоре в ответ на запрос Интерфакса, могут ли частные клиники, в том числе "Хадасса", использовать иностранные вакцины.

Однако в клинике настаивают, что имеют на это право. "Участники международного медицинского кластера могут использовать лекарственных препараты, незарегистрированные в России, но зарегистрированные в странах Организации экономического сотрудничества и развития", - говорится в ее заявлении.

"Они работают совершенно по другим законам, у них законодательная база отличается. По сути это иностранная клиника - просто она работает на нашей территории", - говорила ранее в эфире радио "Эхо Москвы" член комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина.

"Закон есть, но оказалось, что порядок выдачи разрешений не до конца согласован", - сказала в четверг "Дождю" представитель "Хадассы" Анна Карабаш. По ее словам, из-за этого клиника приняла решение отложить вакцинацию иностранными препаратами.

Компания Pfizer два дня назад заявила, что рассматривает возможность подачи заявки на регистрацию своей вакцины в России, но в 2021 году без государственных соглашений поставка в частные клиники невозможна.

Бейджи вместо масок

На Сахалине на следующий день после того, как президент Владимир Путин поручил начать прививочную кампанию российской вакциной "Спутник V" по всей стране, предложили привившимся носить бейджи на одежде вместо масок на лице.

"Сахалин начнет массовую вакцинацию с 15 января. Мы 15 января получаем массовую партию вакцины - 9 тысяч доз - и в этот же день начинаем эту большую работу", - сообщил губернатор Валерий Лимаренко в своем телеграм-канале.

"Тем людям, которые будут проходить вакцинацию, мы будем предлагать, чтобы они могли получить бейджик - такой специальный документ, который они могут носить вместо маски", - добавил он.

Многим эта идея пришлась не по душе. В соцсетях и на местном форуме раскритиковали заявление губернатора, сравнив такие бейджи с желтыми звездами, которые в период Холокоста обязаны были носить евреи, пишет Интерфакс.

"Наши деды умирали, чтобы мы никогда не носили подобных меток!" - цитирует агентство одного из посетителей форума. "Теперь меченые будут ходить. Что вообще происходит, какой ужас", - написал еще один житель Сахалина.