Правительство Ратаса продолжит работу до вступления в должность нового правительства

«Я хотел бы от всей души поблагодарить Консервативную народную партию Эстонии, партию Isamaa и Центристскую партию Эстонии за сотрудничество и вклад, который мы вносили с момента вступления правительства в должность. Я также искренне благодарен всему народу Эстонии за поддержку, а также за необходимую обратную связь, которые важны для каждого правительства», — сказал премьер-министр Юри Ратас. «За время пребывания в должности нынешнего правительства мы продемонстрировали много значительных достижений и предприняли важные шаги, развивающие жизнь в Эстонии. Это, например, два внеочередных повышения пенсий, увеличение финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ до 1% нашего валового внутреннего продукта и, конечно же, успешные переговоры по следующему бюджетному периоду и плану перезапуска экономики Европейского союза. Обусловленный распространением коронавируса крупнейший гражданский кризис со времени восстановления независимости Эстонии и первое чрезвычайное положение весной также потребовали от каждого из нас большого вклада и самоотверженной работы, — сказал премьер-министр Юри Ратас. - Следующие месяцы и годы поставят перед новым правительством серьезные задачи по разрешению продолжающегося кризиса в области здравоохранения и экономики и развитию жизни всего народа и страны в целом. Каждый день в каждом уголке Эстонии мы все должны чувствовать, что наша жизнь становится хоть чуточку лучше».