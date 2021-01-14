Ряд из них будет смягчен ⟩ В Ида-Вирумаа и Харьюмаа ограничения будут действовать до первого февраля

По всей Эстонии правительство продлило запрет на торговлю алкоголем. До 26 января нельзя продавать алкоголь с 00.00 до 10.00. С 27 января нельзя продавать алкоголь с 22.00 до 10.00. Запрет действует до 28 февраля включительно.

Правительство принципиально одобрило также продление мер поддержки для Харьюмаа и Ида-Вирумаа.

С 25 января разрешено контактное обучение во всех образовательных учреждениях Харьюмаа и Ида-Вирумаа

С 25 января разрешено восстановить контактное обучение на всех уровнях системы формального образования. До 25 января обучаться контактно могут классы с первого по четвертый, а также девятые и двенадцатые. Другие классы, профессиональные училища и вузы до 25 января на дистанционном обучении. Необходимо придерживаться мер предосторожности для предотвращения распространения коронавируса. Обзор мер предосторожности и других вопросов, связанных со сферой образования, доступен здесь: hm.ee/koroona.

В помещениях, используемых для учебной работы, должны быть доступны средства дезинфекции и соблюдаться требования по дезинфекции.

Ограничения, действующие в Харьюмаа и Ида-Вирумаа с 18 января

В помещениях в форме индивидуальной деятельности будут разрешены образование и деятельность по интересам, молодежная работа, занятия спортом и тренировки. Вне помещений все эти виды деятельности по-прежнему разрешены в группах до 10 человек.

В музеях и выставочных залах можно передвигаться с учетом правила 2+2, заполняемость помещения не должна превышать 50 процентов. Вне помещений размер группы посетителей по-прежнему должен быть не более 10 человек.

С 18 января будет смягчено ограничение на возможность проводить время в залах заведений общепита. Помещения ресторанов, кафе и других заведений общепита могут быть открыты для обслуживания клиентов на месте с 6.00 до 19.00. Помещения должны быть заполнены не более, чем на 25%, клиенты должны быть рассредоточены по помещению, при передвижении нужно учитывать правило 2+2, которое не распространяется на членов одной семьи. Временных ограничений для продажи еды навынос нет.

С 1 февраля будут сохранены следующие ограничения:

Запрещено пребывание в местах для развлечений.

Бани, СПА, водные центры и бассейны должны оставаться закрытыми для посетителей, за исключением индивидуальных занятий спортом.

В помещениях запрещены публичные собрания и мероприятия, в том числе конференции, театральные представления, концерты и киносеансы. Вне помещений в публичных мероприятиях и собраниях могут принимать участие группы до 10 человек, при этом группы не должны пересекаться друг с другом. Публичное собрание должно завершиться к 22.00.

Для богослужения и других публичных религиозных обрядов продолжит действовать требование заполнять помещения не более, чем наполовину. Присутствующие обязаны носить маски и передвигаться, учитывая правило 2+2, которое не распространяется на семьи.