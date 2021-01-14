Чт, 14.01.2021
Думаю, этот шаг был несколько поспешным, так как подозрения предъявили не Юри Ратасу. Хенн Пыллуаас
Хенн Пыллуаас
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Партия реформ и Центристская партия выступили с совместным заявлением
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Партия реформ и Центристская партия выступили с совместным заявлением

Кая Каллас - будущий премьер Эстонии пришла на интервью в Postimees. ФОТО: Mihkel Maripuu/Postimees Grupp/scanpix Baltics

Партия реформ и Центристская партия сегодня начинают коалиционные переговоры с целью сформировать правительство, которое продолжит эффективно разрешать кризис COVID-19 и развивать нашу страну во всех ее сферах и регионах.

Обе стороны понимают, что политический и социальный климат в Эстонии напряженный, и сделают все возможное, чтобы создать большее политическое доверие и желание сотрудничать между всеми людьми для продвижения Эстонии вперед. Пандемия коронавируса также потребует от нас в ближайшем будущем решительных действий для предотвращения распространения вируса, проведения вакцинации, укрепления системы здравоохранения, организации образования, обеспечения доходов людей и поддержки предпринимательства.

В начале коалиционных переговоров партнеры по коалиции руководствуются следующими принципами:

• Мы выступаем за дальновидную политическую культуру, уважающую все группы общества, и уважительное управление, основанное на духе нашей конституции.

• Эстония - хорошее маленькое государство, которое поддерживает всех людей и их желание реализовать себя и внести свой вклад в развитие Эстонии.

• Мы исходим из общих интересов государства и народа Эстонии, а также принципов справедливости и закона. Эстония - это правовое государство, в котором все процессы принятия общественных решений максимально прозрачны.

• Мы считаем важным сокращать социальное, экономическое и региональное неравенство и способствовать укреплению здоровья и благополучия каждого.

• Мы выступаем за права всех жителей Эстонии, включая меньшинства, и уважаем неприкосновенность частной жизни.

• В центре внешней политики и политики безопасности Эстонии является членство в Европейском Союзе, НАТО и Организации Объединенных Наций, а также активное представление интересов Эстонии в международных организациях, а также в двусторонних отношениях.

• Мы продолжим играть активную роль в достижении климатических целей Европейского Союза и работать над использованием различных фондов ЕС для скорейшего проведения зеленой и цифровой революции, которая не оставит позади ни одного человека и региона Эстонии.

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