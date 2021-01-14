Партия реформ и Центристская партия выступили с совместным заявлением

Обе стороны понимают, что политический и социальный климат в Эстонии напряженный, и сделают все возможное, чтобы создать большее политическое доверие и желание сотрудничать между всеми людьми для продвижения Эстонии вперед. Пандемия коронавируса также потребует от нас в ближайшем будущем решительных действий для предотвращения распространения вируса, проведения вакцинации, укрепления системы здравоохранения, организации образования, обеспечения доходов людей и поддержки предпринимательства.

В начале коалиционных переговоров партнеры по коалиции руководствуются следующими принципами:

• Мы выступаем за дальновидную политическую культуру, уважающую все группы общества, и уважительное управление, основанное на духе нашей конституции.

• Эстония - хорошее маленькое государство, которое поддерживает всех людей и их желание реализовать себя и внести свой вклад в развитие Эстонии.

• Мы исходим из общих интересов государства и народа Эстонии, а также принципов справедливости и закона. Эстония - это правовое государство, в котором все процессы принятия общественных решений максимально прозрачны.

• Мы считаем важным сокращать социальное, экономическое и региональное неравенство и способствовать укреплению здоровья и благополучия каждого.

• Мы выступаем за права всех жителей Эстонии, включая меньшинства, и уважаем неприкосновенность частной жизни.

• В центре внешней политики и политики безопасности Эстонии является членство в Европейском Союзе, НАТО и Организации Объединенных Наций, а также активное представление интересов Эстонии в международных организациях, а также в двусторонних отношениях.