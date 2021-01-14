EKRE обратилась к общественности с заявлением

Заявление EKRE

Заявление правления Консервативной народной партии Эстонии от 13 января 2021 года войдет в историю не просто как дата, когда Центристская партия положила конец лучшему за последнее время с точки зрения мировоззрения правительству Эстонии - правительству, которое снизило налоги, стимулировало экономику, повысило пенсии, боролось с гомосексуальными браками и миграционными квотами и хотело дать людям право голоса в формировании политики ценностей нашей страны.

Прежде всего, 13 января войдет в историю как день, когда по воле Центристской партии в правительство вернули партию - Партию реформ - история которой совпадает с историей политической коррупции, махинаций и лжи в Эстонии (фонд ВЭБ, 10 миллионов долларов, скандал с пластиковыми пакетами, коррупция в Таллиннском порту и так далее), вследствие их неудачной экономической политики Эстонию покинуло около 100 000 человек.

Решение Центристской партии сформировать коалицию с другой либеральной и коррумпированной партией имеет крайне пагубные последствия для нашей страны и народа. Особенно с учетом того, что деятельность следственных органов, приведшая к леволиберальному перевороту, повторяет прежнюю схему воздействия на политический процесс. Под дирижерской палочкой Центристской партии и Партии реформ в ближайшие годы нас ждет полная сдача Брюсселю, провозглашение Закона о разжигании ненависти или либеральная цензура, гомосексуальная повестка дня в национальной политике, подчинение общеевропейской иммиграционной политике и обязательным квотам, перевод университетов на английский язык, введение новых налогов, убивающих экономику и делающих людей беднее, ослабление гражданской и языковой политики, открытие дверей для дешевой иностранной рабочей силы и другие глобалистические повестки дня.