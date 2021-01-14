В Харьюмаа и Ида-Вирумаа возобновляется контактное обучение

В Харьюмаа и Ида-Вирумаа с 25 января возобновляется контактное обучение как в общеобразовательных школах, так и в профессиональных училищах и вузах. Следует соблюдать меры предосторожности для предотвращения распространения вируса (подробнее см. здесь, на эстонском языке).

Образование и деятельность по интересам, дополнительное обучение и курсы повышения квалификации

Начиная с 18 января в Таллинне и Ида-Вирумаа в помещении деятельность такого рода можно проводить индивидуально вместе с наставником. Вне помещений разрешается заниматься в группах до 10 человек плюс руководитель.

В помещении следует носить маску и соблюдать прочие меры предосторожности. Обязанность носить маску не распространяется на детей до 12 лет и тех, кто не может использовать маски по причинам, связанным со здоровьем, особыми потребностями или характером работы или деятельности, а также другим уважительным причинам.

Ограничения будут пересмотрены через две недели.

Организация образования в Харьюмаа и Ида-Вирумаа до 25 января

До 25 января контактное обучение разрешено для учеников 1-4 классов, а также учеников 9 и 12 классов. Те, кто находится в помещениях, используемых для учебной работы, должны носить маски. Обязанность носить маску не распространяется на детей до 12 лет и тех, кто не может использовать маски по причинам, связанным со здоровьем, особыми потребностями или характером работы или деятельности, а также другим уважительным причинам.

В помещениях, используемых для обучения, помимо указанных классов могут находиться только ученики, которым которым требуется услуги опорных специалистов; которым по оценке учителей для достижения учебных результатов нужно участвовать в консультациях; которые сдают практические работы, экзамены, тесты или участвуют в олимпиадах.

Остальные классы, а также студенты профессиональных училищ и вузов до 25 января находятся на дистанционном обучении.

Общегосударственные ограничения

Учащиеся других уездов всех учебных заведений могут учиться контактно. При этом следует соблюдать все меры предосторожности.

Образование и деятельность по интересам, молодежная работа, занятия спортом, дополнительное обучение и курсы повышения квалификации можно проводить в группах до 10 человек плюс тренер или наставник.

В помещении следует носить маску

Помещение должно быть заполнено не более, чем на 50%

Следует обеспечить, чтобы группы не пересекались с другими группами, инвентарь и поверхности дезинфицировались в соответствии с рекомендациями департамента здоровья