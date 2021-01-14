Видео ⟩ Повидавшего все дальнобойщика ужаснула ситуация на эстонской дороге

Эхасалу сказал, что ехал по шоссе на разрешенной скорости. У него, как обычно, был груз древесины, общий вес которого составлял 53 тонны.

Примерно за километр до Лаупа он заметил, что трактор со снегоочистителем стоит на обочине дороги, и выехал на середину дороги, чтобы безопасно объехать его. Но Эхасалу был очень удивлен, когда увидел, что трактор тронулся с места и оказался у него на пути.

По словам Эхасалу, дорога была немного скользкой, его грузовик был нагружен древесиной, не зная, какой маневр планировал трактор, было сложно предотвратить опасность. «Все, что мне оставалось, - это издать длинный и непрерывный звуковой сигнал. Это напугало водителя, однако, к счастью, он все же смог достаточно быстро остановиться и дать задний ход в последнюю минуту», - пояснил он.

Поскольку Эхасалу также быстро отреагировал и отъехал как можно дальше влево, то есть на встречную полосу, он смог объехать трактор, чтобы вернуться на свою полосу. «Повезло, что не было ни одной встречной машины», - сказал он.

«Если бы навстречу ехали машины, я бы еще больше снизил скорость, потому что сразу увидел, что плуг был немного на дороге, когда он стоял на обочине. Но я не ожидал такого маневра, и кто знает, чем он мог закончиться», - сказал он.