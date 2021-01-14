Чт, 14.01.2021
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Хенн Пыллуаас
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  • Повидавшего все дальнобойщика ужаснула ситуация на эстонской дороге
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Видео ⟩ Повидавшего все дальнобойщика ужаснула ситуация на эстонской дороге

Тыну Эхасалу проезжает на грузовике почти 150 000 километров в год, и часто сталкивается с тем, чего не должно быть в дорожном движении. ФОТО: Erakogu

Сегодня неожиданный инцидент произошел на шоссе Пярну-Раквере-Сымеру недалеко от Лаупа, где Тыну Эхасалу, водитель грузовика из Пайде, был очень шокирован, когда ему навстречу выехал трактор со снеговым плугом, пишет Järva Teataja.

Эхасалу сказал, что ехал по шоссе на разрешенной скорости. У него, как обычно, был груз древесины, общий вес которого составлял 53 тонны.

Примерно за километр до Лаупа он заметил, что трактор со снегоочистителем стоит на обочине дороги, и выехал на середину дороги, чтобы безопасно объехать его. Но Эхасалу был очень удивлен, когда увидел, что трактор тронулся с места и оказался у него на пути.

По словам Эхасалу, дорога была немного скользкой, его грузовик был нагружен древесиной, не зная, какой маневр планировал трактор, было сложно предотвратить опасность. «Все, что мне оставалось, - это издать длинный и непрерывный звуковой сигнал. Это напугало водителя, однако, к счастью, он все же смог достаточно быстро остановиться и дать задний ход в последнюю минуту», - пояснил он.

Поскольку Эхасалу также быстро отреагировал и отъехал как можно дальше влево, то есть на встречную полосу, он смог объехать трактор, чтобы вернуться на свою полосу. «Повезло, что не было ни одной встречной машины», - сказал он.

«Если бы навстречу ехали машины, я бы еще больше снизил скорость, потому что сразу увидел, что плуг был немного на дороге, когда он стоял на обочине. Но я не ожидал такого маневра, и кто знает, чем он мог закончиться», - сказал он.

Тыну Эхасалу заявил, что проезжает в год 150 000 километров, и опасные ситуации на дорогах для него уже не являются большим сюрпризом. «Я видел все», - сказал он.

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