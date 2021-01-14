Чт, 14.01.2021
Думаю, этот шаг был несколько поспешным, так как подозрения предъявили не Юри Ратасу. Хенн Пыллуаас
Хенн Пыллуаас
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  • В будущем полиция не будет выезжать на ДТП, где причинен лишь материальный ущерб
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В будущем полиция не будет выезжать на ДТП, где причинен лишь материальный ущерб

Полицейская машина. ФОТО: Arved Breidaks

МВД намерено разработать поправки в закон о дорожном движении с тем, чтобы полиция больше не выезжала на ДТП с небольшим ущербом, пишет Rus.ERR.

"Полиция будет выезжать и расследовать ДТП, в которых пострадали люди, а также в случаях, когда виновник скрылся с места происшествия. Но в будущем полиция не будет выезжать на ДТП, где причинен лишь материальный ущерб", - отметила ведущий сотрудник Департамента полиции и погранохраны Сирле Лойго.

Между тем если полиция не будет выезжать на место ДТП, то это должны будут сделать мобильные группы экспертов самих страховых компаний. Это неизбежно скажется на цене страховых полисов для всех автовладельцев.

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