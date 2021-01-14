"Полиция будет выезжать и расследовать ДТП, в которых пострадали люди, а также в случаях, когда виновник скрылся с места происшествия. Но в будущем полиция не будет выезжать на ДТП, где причинен лишь материальный ущерб", - отметила ведущий сотрудник Департамента полиции и погранохраны Сирле Лойго.