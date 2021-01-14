В будущем полиция не будет выезжать на ДТП, где причинен лишь материальный ущерб
МВД намерено разработать поправки в закон о дорожном движении с тем, чтобы полиция больше не выезжала на ДТП с небольшим ущербом, пишет Rus.ERR.
МВД намерено разработать поправки в закон о дорожном движении с тем, чтобы полиция больше не выезжала на ДТП с небольшим ущербом, пишет Rus.ERR.
"Полиция будет выезжать и расследовать ДТП, в которых пострадали люди, а также в случаях, когда виновник скрылся с места происшествия. Но в будущем полиция не будет выезжать на ДТП, где причинен лишь материальный ущерб", - отметила ведущий сотрудник Департамента полиции и погранохраны Сирле Лойго.
Между тем если полиция не будет выезжать на место ДТП, то это должны будут сделать мобильные группы экспертов самих страховых компаний. Это неизбежно скажется на цене страховых полисов для всех автовладельцев.