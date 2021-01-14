Борис Грачевский умер от коронавируса

Информацию подтвердила ТАСС супруга Грачевского.

Грачевский заразился COVID-19 21 декабря, через неделю его госпитализировали в больницу № 52. Позднее, 31 декабря, его бывшая супруга Екатерина Белоцерковская рассказала, что Грачевский находится в стабильно тяжелом состоянии. Она также рассказала о переводе мужа в реанимацию.

9 января Telegram-канал Mash сообщил, что Грачевского подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в медикаментозную кому. В тот же день друг режиссера Владимир Долинский заявил РБК, что его состояние стабилизировалось. Днем 14 января, по словам Долинского, Грачевский был в медикаментозном сне.