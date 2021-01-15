Пт, 15.01.2021
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Хенн Пыллуаас
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Twitter-аккаунт российской вакцины "Спутник V" заблокирован

Twitter ФОТО: Reuters / Scanpix

Twitter ограничил доступ к аккаунту российской вакцины "Спутник V", сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

"Аккаунт "Спутник V" @sputnikvaccine заблокирован. Мы выясняем причины", - говорится в сообщении пресс-службы РФПИ в четверг.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила надежду на скорую разблокировку аккаунта российской вакцины.

"А вот и аккаунт российской вакцины "Sputnik V" заблокирован Твиттером. Надеюсь, скоро разблокируют. Иначе этот период войдет в историю США под названием "Пропаганда на службе у диктатуры либерализма", - написала Захарова в четверг вечером в своем фейсбуке.

После событий 7 января, когда сторонники президента США Дональда Трампа ворвались в Капитолий, Facebook и Twitter временно заблокировали Трампу доступ к его аккаунтам. Затем основатель Facebook Марк Цукерберг объяснил, что с учетом сложившейся ситуации было принято решение продлить блокировку Трампа в фейсбуке и инстаграме на неопределенный срок, как минимум до инаугурации Джо Байдена 20 января. Аккаунт Трампа в твиттере вскоре был заблокирован навсегда. 13 января стало известно, что YouTube также заморозил канал Трампа.

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