Twitter-аккаунт российской вакцины "Спутник V" заблокирован

"А вот и аккаунт российской вакцины "Sputnik V" заблокирован Твиттером. Надеюсь, скоро разблокируют. Иначе этот период войдет в историю США под названием "Пропаганда на службе у диктатуры либерализма", - написала Захарова в четверг вечером в своем фейсбуке.

После событий 7 января, когда сторонники президента США Дональда Трампа ворвались в Капитолий, Facebook и Twitter временно заблокировали Трампу доступ к его аккаунтам. Затем основатель Facebook Марк Цукерберг объяснил, что с учетом сложившейся ситуации было принято решение продлить блокировку Трампа в фейсбуке и инстаграме на неопределенный срок, как минимум до инаугурации Джо Байдена 20 января. Аккаунт Трампа в твиттере вскоре был заблокирован навсегда. 13 января стало известно, что YouTube также заморозил канал Трампа.