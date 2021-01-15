Twitter-аккаунт российской вакцины "Спутник V" заблокирован
Twitter ограничил доступ к аккаунту российской вакцины "Спутник V", сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
Twitter ограничил доступ к аккаунту российской вакцины "Спутник V", сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
"Аккаунт "Спутник V" @sputnikvaccine заблокирован. Мы выясняем причины", - говорится в сообщении пресс-службы РФПИ в четверг.
В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила надежду на скорую разблокировку аккаунта российской вакцины.
"А вот и аккаунт российской вакцины "Sputnik V" заблокирован Твиттером. Надеюсь, скоро разблокируют. Иначе этот период войдет в историю США под названием "Пропаганда на службе у диктатуры либерализма", - написала Захарова в четверг вечером в своем фейсбуке.
После событий 7 января, когда сторонники президента США Дональда Трампа ворвались в Капитолий, Facebook и Twitter временно заблокировали Трампу доступ к его аккаунтам. Затем основатель Facebook Марк Цукерберг объяснил, что с учетом сложившейся ситуации было принято решение продлить блокировку Трампа в фейсбуке и инстаграме на неопределенный срок, как минимум до инаугурации Джо Байдена 20 января. Аккаунт Трампа в твиттере вскоре был заблокирован навсегда. 13 января стало известно, что YouTube также заморозил канал Трампа.