За сутки в ДТП пострадали шесть человек: одну аварию спровоцировал лось

Первая авария произошла в 11.32 на улице Валге в Таллинне, когда 83-летняя женщина, переходившая дорогу за пределами нерегулируемого пешеходного перехода, была сбита автомобилем Mercedes-Benz Sprinter, которым управлял 58-летний мужчина. Пешехода доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Вторая авария произошла в 12.13 на пересечении улиц Лайкмаа и Гонсиори в Таллинне, где, по предварительным данным, 45-летний мужчина Škoda Kodiaq начал движение на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Opel Mokka, которым управлял 71-летний мужчина. Пассажир Opel - 25-летний мужчина и пассажир Škoda - 35-летняя женщина были доставлены в Восточно-Таллиннскую центральную больницу.

Третья авария произошла в 14.45 на пересечении бульвара Рявала и улицы Лаутери в Таллинне, где 75-летняя женщина за рулем Toyota RAV4 пересекала перекресток на запрещающий сигнал светофора, как следствие произошло столкновение с Mercedes-Benz E 220D, который выехал на дорогу справа и за рулем которого была 34-летняя женщина. Водитель Mercedes-Benz был доставлен в Восточно-Таллиннскую центральную больницу.

Четвертая авария произошла в 16.49 в Харьюском уезде, волости Ляэне-Харью, на 32-м километре шоссе Таллинн-Палдиски. Автомобиль Mazda 6, за рулем которого был 44-летний мужчина, сбил выбежавшего на дорогу лося. Водитель был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу.