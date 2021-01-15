Партия Меркель выбирает нового лидера. Кто станет преемником канцлера?

Региональное происхождение играет в немецкой политике существенную роль, и логично было бы предположить, что самая многочисленная на съезде делегация из Северного Рейна - Вестфалии поддержит "своего" кандидата. Но так уж получилось, что в этот раз "свои" все трое: Рёттген, Лашет и Мерц - земляки. Впрочем, это, пожалуй, единственное, что их объединяет (а Рёттгена и Мерца - еще и былые конфликты с Ангелой Меркель).

65-летний Фридрих Мерц - убежденный рыночник, фаворит сугубо консервативно настроенных рядовых партийцев, которые скорее неохотно следуют либеральным курсом, проложенным Ангелой Меркель. 59-летний Армин Лашет - полная противоположность Мерцу, он считается человеком канцлера и долгое время был фаворитом кампании по выборам председателя ХДС. Его рейтинг, однако, немного просел в условиях коронавирусного кризиса, в котором он проявил себя не самым решительным образом.

Самый молодой из этой троицы - 55-летний Норберт Рёттген. Его политическую карьеру хоронили уже несколько раз, но он не сдавался и теперь выступает в амплуа современного консерватора, интеллектуала, сторонника женской эмансипации и экологической ориентации ХДС с акцентом на защиту климата. Пост же главы внешнеполитического комитета обеспечил ему широкую известность в стране, сделав желанным гостем бесчисленных ток-шоу на международные темы, будь то эксцентричность Дональда Трампа или отравление Алексея Навального.

Друзей Путина среди кандидатов в лидеры ХДС нет

Что касается Навального, то Рёттген уже через пару дней после его доставки в берлинскую клинику "Шарите" счел практически доказанным факт отравления основателя Фонда борьбы с коррупцией.

Более того, он напрямую обвинил в организации этого преступления российского президента Владимира Путина. За покушением стоит "российское государство, аппарат спецслужб, но такие вещи, естественно, - дело босса", заявил Рёттген уже 24 августа в эфире телеканала ZDF. А еще через несколько дней - в интервью первому каналу ARD 2 сентября - он призвал в ответ на это отравление отказаться от завершения строительства газопровода "Северный поток - 2" и вообще пересмотреть все отношения с Россией.

Приостановить строительство газопровода на два года предлагал в ответ на отравление Навального и Фридрих Мерц. Он также весьма жестко критиковал действия России в Сирии, называл их "варварскими", а Путина - виновником притока сирийских беженцев в Германию.

Армин Лашет в этом отношении не такой радикал, и участие Берлина в "Северном потоке - 2" он под вопрос не ставил. Но и Лашет потребовал от России тщательно разобраться с инцидентом и привлечь к ответственности виновных. "После этого нам потребуется единый европейский ответ, а не единоличное выступление - такой, в котором Европа четко определит свою позицию по отношению к России", - заявил Лашет. Так что в друзья Путина и этого кандидата в председатели ХДС записать нельзя.

Кто на этот раз фаворит Ангелы Меркель?