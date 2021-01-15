Таблица ⟩ Новый год принес с собой повышение стоимости продуктовой корзины

Сравнение цен на продуктовую корзину в январе показывает, что самой дорогой сетью по-прежнему остается Selver. Несмотря на дисконтные кампании Maxima, наиболее доступными остаются продуктовые магазины Grossi и Prisma.

Каждый месяц Postimees сравнивает цены на продукты питания из разных сетей. Согласно анализу, содержимое корзины в Selver будет стоить 43 евро 96 центов. В Grossi за те же товары вы заплатите 33 евро и 39 центов, то есть более чем на десять евро меньше, чем в Selver. Корзина покупок в Coop обойдется на два евро дешевле, чем в Selver.

Coop отличается высокими ценами на молочные продукты. Если в Grossi набор молочных продуктов будет стоить шесть евро и 48 центов, то за аналогичные продукты в Coop придется заплатить почти восемь евро.

Фрукты и овощи по самым низким ценам также предлагаются в продуктовом магазине Grossi, где они стоят семь евро и 81 цент, а в Selver те же продукты будут стоять на пять евро больше, то есть 12 евро 36 центов.

Toidukorvi kallinemine jaanuar 2020. ФОТО: Pm

Бакалейную продукцию с самым долгим сроком хранения можно найти в Grossi и Prisma. Аналогичные товары стоят в этих магазинах восемь евро и 68 центов и девять евро и 37 центов соответственно. В продуктовых магазинах Prisma и Grossi самые низкие цены на овсянку. Молотый кофе самый дешевый в Grossi. Магазин Prisma предлагает макаронные изделия и хлопья из четырех злаков по лучшим ценам.

В преддверии праздников цены на продукты резко упали. В декабре цены на продукты питания больше всего упали в Coop, но в январе ситуация уже обратная. В течение этого месяца цены в Coop выросли больше всего - почти на три евро - и к настоящему времени цена корзины снова достигла уровня ноября. Подорожали также продукты в магазинах Selver, Maxima и Rimi.

А в продуктовых магазинах Grossi и Prisma цены наоборот упали. В продуктовых магазинах Grossi общая стоимость продуктовой корзины упала на два евро и 13 центов. В Prisma цены на продукты упали на 48 центов. На падающие или растущие цены также влияют временные рекламные кампании.

В январе Coop является единственным магазином, предлагающим скидки обладателям клиентских карт, где последние приобрести продуктовую корзину на 16 центов дешевле. Карточки клиентов других сетей не влияют на цену продуктовой корзины.