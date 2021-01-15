Таблица ⟩ Новый год принес с собой повышение стоимости продуктовой корзины
Первое сравнение цен продуктовой корзины в 2021 году показывает, что предпраздничные скидки закончились, а в большинстве магазинов заметно повышение цен.
Первое сравнение цен продуктовой корзины в 2021 году показывает, что предпраздничные скидки закончились, а в большинстве магазинов заметно повышение цен.
Сравнение цен на продуктовую корзину в январе показывает, что самой дорогой сетью по-прежнему остается Selver. Несмотря на дисконтные кампании Maxima, наиболее доступными остаются продуктовые магазины Grossi и Prisma.
Каждый месяц Postimees сравнивает цены на продукты питания из разных сетей. Согласно анализу, содержимое корзины в Selver будет стоить 43 евро 96 центов. В Grossi за те же товары вы заплатите 33 евро и 39 центов, то есть более чем на десять евро меньше, чем в Selver. Корзина покупок в Coop обойдется на два евро дешевле, чем в Selver.
Coop отличается высокими ценами на молочные продукты. Если в Grossi набор молочных продуктов будет стоить шесть евро и 48 центов, то за аналогичные продукты в Coop придется заплатить почти восемь евро.
Фрукты и овощи по самым низким ценам также предлагаются в продуктовом магазине Grossi, где они стоят семь евро и 81 цент, а в Selver те же продукты будут стоять на пять евро больше, то есть 12 евро 36 центов.
Бакалейную продукцию с самым долгим сроком хранения можно найти в Grossi и Prisma. Аналогичные товары стоят в этих магазинах восемь евро и 68 центов и девять евро и 37 центов соответственно. В продуктовых магазинах Prisma и Grossi самые низкие цены на овсянку. Молотый кофе самый дешевый в Grossi. Магазин Prisma предлагает макаронные изделия и хлопья из четырех злаков по лучшим ценам.
В преддверии праздников цены на продукты резко упали. В декабре цены на продукты питания больше всего упали в Coop, но в январе ситуация уже обратная. В течение этого месяца цены в Coop выросли больше всего - почти на три евро - и к настоящему времени цена корзины снова достигла уровня ноября. Подорожали также продукты в магазинах Selver, Maxima и Rimi.
А в продуктовых магазинах Grossi и Prisma цены наоборот упали. В продуктовых магазинах Grossi общая стоимость продуктовой корзины упала на два евро и 13 центов. В Prisma цены на продукты упали на 48 центов. На падающие или растущие цены также влияют временные рекламные кампании.
В январе Coop является единственным магазином, предлагающим скидки обладателям клиентских карт, где последние приобрести продуктовую корзину на 16 центов дешевле. Карточки клиентов других сетей не влияют на цену продуктовой корзины.
По данным Департамента статистики, индекс потребительских цен в 2020 году снизился на 0,4% по сравнению со средним показателем 2019 года. Основными факторами, повлиявшими на индекс потребительских цен, стали снижение цен на электроэнергию на 10,5% и рост цен на продукты питания на 2,2%. Как следствие, цены на свежие фрукты выросли на 17 процентов, цены на мясо и мясную продукцию выроси на 5,4 процента. Картофель подешевел на 23 процента, а свежие овощи - на 12 процентов.