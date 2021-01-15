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Индрек Касела
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  • Из-за прогулявших экзамен по вождению один экзаменатор был без работы 124 дня
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Из-за прогулявших экзамен по вождению один экзаменатор был без работы 124 дня

13.07.2020, Tallinn. Sõidueksam, illustratiivne pilt, Driving test, illustrative picture. Foto Konstantin Sednev, Postimees ФОТО: Konstantin Sednev/Postimees Grupp/Scanpix Baltics

В 2020 году было принято 36 652 экзаменов по вождению, из которых сдали 52% или 19 412 человек. Но 745 человек на экзамен не явились, что означает, что это экзаменационное время не было использовано. Если сложить вместе рабочее время всех экзаменаторов, то неявка людей составила 124 рабочих часа одного экзаменатора.

«Неявка на экзамен не является проблемой, если Транспортный департамент уведомляют об этом заранее. Это неуважительно по отношению к экзаменатору и другим людям, находящимся в очереди. Если бы человек сообщил, что не придет, время экзамена мог бы использовать другой желающий», - рассказал начальник экзаменационного отдела Транспортного департамента Тармо Ванамыйза.

Сдача экзаменов в 2020 году по категориям:

Экзамены по категории В прошли 25 812 раз, и их сдали 46% испытуемых.

Экзамены по категории А прошли 3001 раз, и их сдали 78% испытуемых.

Экзамены по вождению грузовиков категории C и CE прошли 5101 раз, и их сдали 67% испытуемых.

Экзамены по Т-категории или по вождению трактора прошли 677 раз, их сдали 70% испытуемых.

Экзамены по категории D или по вождению автобуса прошли 769 раз, и их сдали 60% испытуемых.

Экзамены по вождению трамвая прошли 27 раз, их сдали 85% испытуемых.

«Из-за чрезвычайного положения в начале года мы не проводили экзамены по вождению почти два месяца. По окончании чрезвычайного положения, помимо новых желающих сдать экзамен, в листе ожидания оставалось около 4000 пропущенных экзаменов, которые можно было сдать летом. Наши экзаменаторы не отдыхали в летние месяцы, работали сверхурочно, а по утром принимали дополнительные экзамены», - сказал Тармо Ванамыйза.

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