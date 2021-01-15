Из-за прогулявших экзамен по вождению один экзаменатор был без работы 124 дня

«Неявка на экзамен не является проблемой, если Транспортный департамент уведомляют об этом заранее. Это неуважительно по отношению к экзаменатору и другим людям, находящимся в очереди. Если бы человек сообщил, что не придет, время экзамена мог бы использовать другой желающий», - рассказал начальник экзаменационного отдела Транспортного департамента Тармо Ванамыйза.

Сдача экзаменов в 2020 году по категориям:

Экзамены по категории В прошли 25 812 раз, и их сдали 46% испытуемых.

Экзамены по категории А прошли 3001 раз, и их сдали 78% испытуемых.

Экзамены по вождению грузовиков категории C и CE прошли 5101 раз, и их сдали 67% испытуемых.

Экзамены по Т-категории или по вождению трактора прошли 677 раз, их сдали 70% испытуемых.

Экзамены по категории D или по вождению автобуса прошли 769 раз, и их сдали 60% испытуемых.

Экзамены по вождению трамвая прошли 27 раз, их сдали 85% испытуемых.