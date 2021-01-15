Кровопролитие по дороге в магазин: трагедии предшествовало совместное распитие алкоголя

Прибывшие на место происшествия сотрудники скорой помощи стали приводить потерпевшего в чувства, но, к сожалению, его ранения были настолько серьезными, что спасти жизнь 53-летнего мужчины не удалось.

Через некоторое время полиция задержала в качестве подозреваемого 59-летнего мужчину. По словам ведущего следователя Йыгеваской полиции Вейко Кыре, преступник был знаком со своей жертвой, трагическому событию предшествовало совместное распитие алкоголя.

«Так как алкоголь в определенный момент закончился, мужчины отправились вместе в магазин за выпивкой, но по дороге у них возникла ссора. Это привело к тому, что 59-летний подозреваемый достал нож и ударил им своего знакомого», - описал Вейко Кыре. Полиция доставила подозреваемого в арестный дом.

Бытовые ссоры

Окружной прокурор Аннели Хинто подтвердила, что ходатайствует в суде об аресте подозреваемого. «К настоящему моменту есть обоснованное подозрение в совершении преступления, которое описывает непредусмотрительное и опасное поведение мужчины в состоянии алкогольного опьянения. Позиция прокуратуры такова, что на свободе подозреваемый может быть по-прежнему опасен», - сказала Хинто.

Вейко Кыре добавил, что и хотя точные обстоятельства произошедшего еще устанавливаются, в своей рутинной работе полицейские видят, как чрезмерное употребление алкоголя зачастую приводит к конфликту и даже к насилию. «Чаще всего насилие может начинаться с самой банальной бытовой ссоры, в ходе которой один человек решает ударить другого», - описал ведущий следователь. Он добавил, что ход событий, предшествовавший этой трагедии, еще нуждается в уточнении.

В связи с этим полиция просит помощи местных жителей, которые 13 января в районе 21:00 шли по улице Суур в Йыгева и видели ссору мужчин. Их просят звонить по номеру 503 2272 или адресу электронной помощи veiko.kore@politsei.ee.

В том месте, где обнаружили потерпевшего, находится автобусный павильон. За тротуаром — самый большой парк города, а рядом с перекрестком — автозаправочная станция Alexela.

Ближайшие дома расположены по другую сторону дороги от места происшествия. Учитывая, что на улице было темно, никто из жильцов близлежащих домов, возможно, не заметил инцидента.

В прошлом году — 11 убийств

В последние годы количество зарегистрированных в Лыунаской префектуре покушений на убийство, убийств и убийств при отягчающих обстоятельствах насчитывалось около десяти. В 2020 году в уездах Южной Эстонии в результате насилия жизнь потеряли 11 человек, в 2019 году — десять, в 2018 — восемь.