Пт, 15.01.2021
Думаю, этот шаг был несколько поспешным, так как подозрения предъявили не Юри Ратасу. Хенн Пыллуаас
Хенн Пыллуаас
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Искра новой коалиции разгорелась не за одну ночь

Новые партнеры по коалиции: Кая Каллас и Танель Кийк. ФОТО: Mihkel Maripuu

В ночь на среду поезд политических событий мчался на такой скорости, что шляпы слетали. Центристская партия бросилась в объятия Партии реформ, оставив бывших партнеров по коалиции «Отечество» и Консервативную народную партию Эстонии (EKRE) лишь грустно махать в след отъезжающим. Любой разрыв это сложно, но еще хуже, если задним числом выясняется, что партнер уже давно флиртовал с другим. Именно такие подозрения возникли у лидера национал-консерваторов Мартина Хельме, который считает, что начавшиеся с коррупционного кризиса события зашли так далеко, что не могут являться простым стечением обстоятельств, пишет Postimees.

«Я считаю, что это было очень хорошо продуманное оболванивание нас», - считает Хельме, рассказывая о том, что думает о политических маневрах, связанных с центристами.

«Я должен признать, что когда в среду утром я прочел сообщение, которое пришло ночью от Юри Ратаса, в котором говорилось, что правительство решило уйти в отставку, то был несколько встревожен тем, что такие решения принимаются без предварительных переговоров с партнерами по коалиции, - вспоминает еще носящий портфель министра финансов Хельме. - Вечером мы отправились спать, зная, что никаких принципиальных решение принимать не будут, посмотрят, как будут развиваться события, и если появится какая-то новая информация, то вместе обсудим, что будет дальше. Вот таким был разговор, с которым во вторник вечером мы разошлись и прекратили общение».

Но до утра эти договоренности не дожили: «В среду утром Центристская партия вновь дала противоречивый сигнал о том, что они все же думают о возможности продолжать работу с нами. Задним числом мне совершенно ясно, что в действительности они не думали, а просто хотели, чтобы мы вышли из кабинета, сообщив своим сторонникам или общественности, что эта коалиция может сохраниться».

По его оценке, таким финтом Центристская партия еще больше укрепила свои позиции в глазах реформистов: «Для них (центристов) тут польза в том, что так они могут подстегнуть Партию реформ бежать направлении них, поскольку имеются и другие варианты. И, естественно, сохраняя возможность продолжения какого-то сотрудничества, чем в свою очередь они могут уберечь себя от того, что мы внезапно начнем их критиковать или в их адрес начнут звучать жесткие обвинения».

В ночь на среду лица вышедших с переросшего в марафон совещания политиков Центристской партии действительно не отражали разгрома. То есть это было выражение, как в песни из известного сериала «Группа-А»: «Мне понравится, если из этого плана что-то получится», но не исключалось и то, что на них просто отражалось облегчение от того, что хромающий на все ноги правящий союз наконец остался позади. Это подтверждает и попавшее в редакцию Postimees письмо Хелира-Валдора Сеэдера однопартийцам, в котором говорится о том, что в действительности напряжение в коалиции нарастало уже давно, прежде всего, между Центристской партией и EKRE.

Признаков распада не было

Наличие напряжения не отрицает и сам Хельме: «Наши мировоззренческие споры иногда были очень жаркими, но в политике такие споры и возникают. В них мы не переходили на личности». Это подтвердил и заместитель председателя «Отечества» Урмас Рейнсалу, по словам которого, развалившийся тройственный союз был совершенно работоспособен: «Признаков того, что какие-то события могут произойти, не было».

А руководитель EKRE настаивает, что слова Ратаса, сказанные в ночь на среду, о внезапном решении уйти с поста премьер-министра, не отвечают действительности. Хельме убежден, такой рисунок поведения может опираться только на запасной план: «Тут же нет никакого сомнения, что если премьер-министр так быстро и прозорливо уходит в отставку и решает распустить правительство, то они действительно знали, что делать дальше». Он добавил, что удачно совпало и предъявление обвинений в коррупции, которые появились за день до второго чтения законопроекта о референдуме о браке в парламенте. Событие — за которое национал-консерваторы стояли с самого начала составления коалиционного договора.

«У Центристской партии в общих чертах должны были быть соображения о том, что будет дальше. И тут можно только спекулировать, является ли акция правоохранительных органов умышленно подведенной под дату или нет — у меня это вызывает очень серьезные вопросы», - бросил подозрения в воздух Хельме.

Кая Каллас: мы искали возможности

Партия реформ и не скрывала, что то правительство, которое имелось сейчас, не очень подходит для Эстонии, и мы искали возможности для формирования нового правительства. В течение этих полутора лет, когда правительство EKRE, Центристской партии и «Отечества» было у власти, разразились 27 скандалов, если я не ошибаюсь в подсчетах.

Это был лишь вопрос времени, когда разразится новый, и было лишь вопросом времени, у кого лопнет терпение. Было очень много ситуаций, когда я уже верила, что это конец. И думаю, что так считала не только я. Естественно, мы выясняли варианты, кто имеет больший потенциал, и «Отечество» под руководством Хелира-Валдора Сеэдера четко сказала, что у них нет никакого интереса для создания коалиции с Партией реформ.

Рейнсалу, рассуждая о возможности такого сценария, на вопрос в принципе не ответил: «Я считаю, что в жизни так бывает, что нереально, чтобы какие-то нереальные события совпали, но иногда они совпадают».

Члены EKRE и «Отечества» удивляются и тому нюансу, что премьер-министр, который ушел в отставку из-за подозрений в коррупции, за ночь снова сделал свою партию одной из самых пригодных для правительства партий, к которой другие парламентские партии тут же бросились скрестись под дверью. По словам Рейнсалу, все это странно: «Безусловно, тут есть и свой парадокс. Если причиной развала правительства действительно был тот самый коррупционный кризис».

Полет ложных утверждений

А в четверг Партия реформ начала защищать нового партнера по коалиции, хотя из партии звучали и противоположные мнения о новоиспеченном союзнике.

Председатель «Отечества» утверждает, что сейчас белки занимаются самооправданием и при этом отправляют общественности ложные утверждения: «Разговоры о том, что в среду Партия реформ предложила возможность создания коалиции и «Отечеству» - это совершенная ложь, и белки распространяют ее для того, чтобы оправдать свое объединение с получившей подозрение в коррупции Центристской партией. В то же время, и при нынешнем составе парламента есть возможность создания свободной от коррупции коалиции: Партия реформ, «Отечество» и Социал-демократическая партия, в сторону которой Партия реформ не сделала ни единого шага».

Выражение: «Стадо большое да шерсти мало» - в этой ситуации не подходит. Стадо собрано, но и Центристская партия, и Партия реформ смогли в этой жаркой ситуации настричь достаточно шерсти. То, когда именно начали ходить сваты, мы явно не услышим ни от руководителя Центристской партии Юри Ратаса, ни от лидера Партии реформ Каи Каллас. Но тому, каким может получиться симбиоз амбициозных партнеров, Хельме в четверг дал разгромную оценку.

«У меня нет ни малейшего сомнения в том, что следующее правительство, которое теперь появится в Эстонии, не будет ни ярким, ни работящим, ни успешным. Это — правительство распределения денег. Ни у одного из них нет никакого мировоззрения, у них нет никаких крупных идеологических планов, у них нет ни одной мысли о крупной реформе, или того, что в Эстонии можно сделать принципиально иначе. У обоих имеются личные интересы. Я бы сказал, что начнется тонкая настройка 2.0 с крупным распределением денег». Postimees не смог получить комментарий у Юри Ратаса.

Об обреченности эпохи извинений

Просить прощения и смиряться со словами лидеров EKRE Юри Ратасу приходилось постоянно, когда министры Март и Мартин Хельме оскорбляли руководства стран-союзниц. Серьезный поток высказываний обрушился в ноябре на только что избранного президента США Джо Байдена, за что Юри Ратас не успел попросить прощения, поскольку министр внутренних дел Март Хельме ушел в отставку. После этого извинения Юри Ратаса поутихли.

А передачи Tre-raadio продолжали выходить в эфир, и в выборе слов выступающие не стеснялись. В начале года, когда под ударом оказались избирательные системы Франции, Румынии и Литвы, Ратас был уже категоричнее, 4 января он написал в социальных сетях: «Я советую до начала радиопередач проходить допинг-контроль, чтобы убедиться, что гости не прихватили с собой что-то поднимающее настроение».

Вместо Ратаса в последние месяцы темой репутации Эстонии интересовался министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, который заверяет, что с нашей репутацией все в порядке, а слова наших министров никакого вреда ей не нанесли. Аймар Алтосаар

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