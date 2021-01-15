Искра новой коалиции разгорелась не за одну ночь

«Я считаю, что это было очень хорошо продуманное оболванивание нас», - считает Хельме, рассказывая о том, что думает о политических маневрах, связанных с центристами.
«Я должен признать, что когда в среду утром я прочел сообщение, которое пришло ночью от Юри Ратаса, в котором говорилось, что правительство решило уйти в отставку, то был несколько встревожен тем, что такие решения принимаются без предварительных переговоров с партнерами по коалиции, - вспоминает еще носящий портфель министра финансов Хельме. - Вечером мы отправились спать, зная, что никаких принципиальных решение принимать не будут, посмотрят, как будут развиваться события, и если появится какая-то новая информация, то вместе обсудим, что будет дальше. Вот таким был разговор, с которым во вторник вечером мы разошлись и прекратили общение».
Но до утра эти договоренности не дожили: «В среду утром Центристская партия вновь дала противоречивый сигнал о том, что они все же думают о возможности продолжать работу с нами. Задним числом мне совершенно ясно, что в действительности они не думали, а просто хотели, чтобы мы вышли из кабинета, сообщив своим сторонникам или общественности, что эта коалиция может сохраниться».
По его оценке, таким финтом Центристская партия еще больше укрепила свои позиции в глазах реформистов: «Для них (центристов) тут польза в том, что так они могут подстегнуть Партию реформ бежать направлении них, поскольку имеются и другие варианты. И, естественно, сохраняя возможность продолжения какого-то сотрудничества, чем в свою очередь они могут уберечь себя от того, что мы внезапно начнем их критиковать или в их адрес начнут звучать жесткие обвинения».
В ночь на среду лица вышедших с переросшего в марафон совещания политиков Центристской партии действительно не отражали разгрома. То есть это было выражение, как в песни из известного сериала «Группа-А»: «Мне понравится, если из этого плана что-то получится», но не исключалось и то, что на них просто отражалось облегчение от того, что хромающий на все ноги правящий союз наконец остался позади. Это подтверждает и попавшее в редакцию Postimees письмо Хелира-Валдора Сеэдера однопартийцам, в котором говорится о том, что в действительности напряжение в коалиции нарастало уже давно, прежде всего, между Центристской партией и EKRE.
Признаков распада не было
Наличие напряжения не отрицает и сам Хельме: «Наши мировоззренческие споры иногда были очень жаркими, но в политике такие споры и возникают. В них мы не переходили на личности». Это подтвердил и заместитель председателя «Отечества» Урмас Рейнсалу, по словам которого, развалившийся тройственный союз был совершенно работоспособен: «Признаков того, что какие-то события могут произойти, не было».
А руководитель EKRE настаивает, что слова Ратаса, сказанные в ночь на среду, о внезапном решении уйти с поста премьер-министра, не отвечают действительности. Хельме убежден, такой рисунок поведения может опираться только на запасной план: «Тут же нет никакого сомнения, что если премьер-министр так быстро и прозорливо уходит в отставку и решает распустить правительство, то они действительно знали, что делать дальше». Он добавил, что удачно совпало и предъявление обвинений в коррупции, которые появились за день до второго чтения законопроекта о референдуме о браке в парламенте. Событие — за которое национал-консерваторы стояли с самого начала составления коалиционного договора.