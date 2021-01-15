Искра новой коалиции разгорелась не за одну ночь

«У Центристской партии в общих чертах должны были быть соображения о том, что будет дальше. И тут можно только спекулировать, является ли акция правоохранительных органов умышленно подведенной под дату или нет — у меня это вызывает очень серьезные вопросы», - бросил подозрения в воздух Хельме.

Кая Каллас: мы искали возможности Партия реформ и не скрывала, что то правительство, которое имелось сейчас, не очень подходит для Эстонии, и мы искали возможности для формирования нового правительства. В течение этих полутора лет, когда правительство EKRE, Центристской партии и «Отечества» было у власти, разразились 27 скандалов, если я не ошибаюсь в подсчетах. Это был лишь вопрос времени, когда разразится новый, и было лишь вопросом времени, у кого лопнет терпение. Было очень много ситуаций, когда я уже верила, что это конец. И думаю, что так считала не только я. Естественно, мы выясняли варианты, кто имеет больший потенциал, и «Отечество» под руководством Хелира-Валдора Сеэдера четко сказала, что у них нет никакого интереса для создания коалиции с Партией реформ.

Рейнсалу, рассуждая о возможности такого сценария, на вопрос в принципе не ответил: «Я считаю, что в жизни так бывает, что нереально, чтобы какие-то нереальные события совпали, но иногда они совпадают».

Члены EKRE и «Отечества» удивляются и тому нюансу, что премьер-министр, который ушел в отставку из-за подозрений в коррупции, за ночь снова сделал свою партию одной из самых пригодных для правительства партий, к которой другие парламентские партии тут же бросились скрестись под дверью. По словам Рейнсалу, все это странно: «Безусловно, тут есть и свой парадокс. Если причиной развала правительства действительно был тот самый коррупционный кризис».

Полет ложных утверждений

А в четверг Партия реформ начала защищать нового партнера по коалиции, хотя из партии звучали и противоположные мнения о новоиспеченном союзнике.

Председатель «Отечества» утверждает, что сейчас белки занимаются самооправданием и при этом отправляют общественности ложные утверждения: «Разговоры о том, что в среду Партия реформ предложила возможность создания коалиции и «Отечеству» - это совершенная ложь, и белки распространяют ее для того, чтобы оправдать свое объединение с получившей подозрение в коррупции Центристской партией. В то же время, и при нынешнем составе парламента есть возможность создания свободной от коррупции коалиции: Партия реформ, «Отечество» и Социал-демократическая партия, в сторону которой Партия реформ не сделала ни единого шага».