Опрос: жители Эстонии отдают предпочтение создающейся коалиции

Об этом BNS сообщили в социологической фирме Norstat Eesti со ссылкой на результаты опроса жителей страны 13 и 14 января. В частности, 35% опрошенных поддержали создание коалиции Партии реформ и Центристской партии, 23% высказались за союз между Партией реформ, "Отечеством" и Социал-демократической партией, 18% посчитали лучшим вариантом коалицию Центристской партии, Консервативной народной партии (EKRE) и Isamaa, 5% высказались за коалицию центристов, EKRE и СДПЭ и 2% посчитали наилучшим объединение реформистов и EKRE.

Еще 18% опрошенных не смогли выбрать ни один из вариантов возможной коалиции.

В ходе опроса респондентов также просили сказать, насколько велика вероятность того, что Кая Каллас станет премьер-министром. 70% предположили, что это вероятность очень возможна или скорее возможна, 19% усомнились в таком исходе, 11% не определились с ответом.

Norstat провел экспресс-опрос граждан Эстонии в возрасте от 18 лет и старше, в нем приняли участие 500 человек.