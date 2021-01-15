Хельме: Ратас постоянно искал предлоги не выполнять договоренности с EKRE

"Во-первых, иммиграция. То, о чем мы договорились еще летом - Закон об иностранцах, ограничение дешевой рабочей силы, ограничение иммиграции через университеты. Это теперь застряло и осенью не прошло через Рийгикогу. Теперь застряли и наши темы по народной инициативе, браку и семейным традициям. Так что здесь было несколько тем, по которым были острые споры. И у нас постоянно было ощущение, что с нами в правительстве ведут себя нечестно. По каким-то глупым причинам, с какими-то глупыми оправданиями вопросы постоянно откладываются, устраиваются нам скандалы на пустом месте, чтобы не заниматься этими темами. В этом споре две стороны", - сказал председатель EKRE.