Пт, 15.01.2021
Ущерб был невообразимым, и он сильно повлиял на повседневную жизнь всех нас. Индрек Касела
Индрек Касела
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Хельме: Ратас постоянно искал предлоги не выполнять договоренности с EKRE
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Хельме: Ратас постоянно искал предлоги не выполнять договоренности с EKRE

Мартин Хельме. ФОТО: Eero Vabamägi

Выступая в четверг в передаче "Esimene Stuudio" на телеканале ETV, Хельме сообщил, что несмотря на заявления центристов о том, что правительство не могло продолжать работу из-за поведения EKRE, правительственная коалиция в действительности распалась из-за коррупционного скандала, и не из-за консерваторов, пишет Rus.ERR.

По его словам, в последние месяцы между EKRE и Центристской партией углублялись разногласия по нескольким мировоззренческим вопросам, а в EKRE чувствовали, что с партией в правительстве поступают нечестно.

"Во-первых, иммиграция. То, о чем мы договорились еще летом - Закон об иностранцах, ограничение дешевой рабочей силы, ограничение иммиграции через университеты. Это теперь застряло и осенью не прошло через Рийгикогу. Теперь застряли и наши темы по народной инициативе, браку и семейным традициям. Так что здесь было несколько тем, по которым были острые споры. И у нас постоянно было ощущение, что с нами в правительстве ведут себя нечестно. По каким-то глупым причинам, с какими-то глупыми оправданиями вопросы постоянно откладываются, устраиваются нам скандалы на пустом месте, чтобы не заниматься этими темами. В этом споре две стороны", - сказал председатель EKRE.

Прочесть текст полностью можно здесь.

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