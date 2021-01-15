Пт, 15.01.2021
Думаю, этот шаг был несколько поспешным, так как подозрения предъявили не Юри Ратасу. Хенн Пыллуаас
Хенн Пыллуаас
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  • При въезде в Латвию теперь нужно предъявлять отрицательный тест на коронавирус
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При въезде в Латвию теперь нужно предъявлять отрицательный тест на коронавирус

Kevadine piirikontroll Ikla piiripunktis. ФОТО: TOMS KALNINS/EPA/Scanpix

С сегодняшнего дня усиливаются ограничения при въезде в Латвию - въезжающие должны предъявить отрицательный тест на коронавирус.

Тест должен быть сделан не позднее чем за 72 часа до въезда в страну.

Эти правила вступают в силу одновременно с введением аналогичного регулирования в Литве и Эстонии.

Подтверждение в виде результата теста, справки от врача, справки о наличии антител или другого медицинского документа, подтверждающего, что человек не заразен, нужно предъявлять перевозчику, например, авиакомпании. В противном случае человеку будет отказано в посадке на рейс.

При въезде в Латвию на личном автомобиле отметка об отрицательном результате теста должна быть сделана в анкете "Covidpass.lv". Соблюдение этого требования будет в выборочном порядке проверяться Государственной пограничной охраной или Государственной полицией.

Тест на коронавирус перед въездом в Латвию смогут не сдавать дети до 11 лет, лица, вакцинированные против Covid-19, сотрудники компании-перевозчика, моряки, которые направляются на свое место работы или обратно, транзитные пассажиры, которые не покидают зону аэропорта, а также представители дипломатического корпуса.

Также сдавать тест не потребуется жителям приграничных территорий, которые ежедневно пересекают границу для работы, учебы и других подобных нужд и могут это подтвердить.

Требование 10-дневной самоизоляции, а также другие меры предосторожности после въезда в Латвию из стран с высоким риском заражения остаются в силе.

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