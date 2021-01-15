Пт, 15.01.2021
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Хенн Пыллуаас
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На паромах Tallink начинают проводить коронатесты

Паромы Tallink ФОТО: Sander Ilvest

На морских паромах Tallink с пятницы начинают проводить тестирование на коронавирус, сообщил портал новостей Финляндии Yle.

Тестирование предлагают только пассажирам, отправляющимся из Таллинна в Хельсинки на паромах Star и Megastar. Тесты проводятся бесплатно и на добровольной основе. За проведение тестов отвечают органы социального обеспечения и здравоохранения города Хельсинки.

Ведомство социального обеспечения и здравоохранения Финляндии THL рекомендует проверять на коронавирус всех пассажиров, прибывающих в страну. Такая мера, по мнению экспертов THL, поможет остановить распространение в Финляндии нового штамма коронавируса.

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