На паромах Tallink начинают проводить коронатесты
На морских паромах Tallink с пятницы начинают проводить тестирование на коронавирус, сообщил портал новостей Финляндии Yle.
На морских паромах Tallink с пятницы начинают проводить тестирование на коронавирус, сообщил портал новостей Финляндии Yle.
Тестирование предлагают только пассажирам, отправляющимся из Таллинна в Хельсинки на паромах Star и Megastar. Тесты проводятся бесплатно и на добровольной основе. За проведение тестов отвечают органы социального обеспечения и здравоохранения города Хельсинки.
Ведомство социального обеспечения и здравоохранения Финляндии THL рекомендует проверять на коронавирус всех пассажиров, прибывающих в страну. Такая мера, по мнению экспертов THL, поможет остановить распространение в Финляндии нового штамма коронавируса.
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