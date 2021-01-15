Пт, 15.01.2021
Ущерб был невообразимым, и он сильно повлиял на повседневную жизнь всех нас. Индрек Касела
Индрек Касела
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Второй день коалиционных переговоров: участвуют ветераны политики
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Галерея ⟩ Второй день коалиционных переговоров: участвуют ветераны политики

Сегодня, 15 января, около 11 часов утра начался второй день коалиционных переговоров между Партией реформ и Центристской партией. Темы сегодняшних переговоров - финансы, экономика, инновации и налоги, пишет Postimees.

Сегодня в переговорах участвуют Кая Каллас, Кейт Пентус-Розиманнус, Таави Аас, Майлис Репс, Кристен Михал, Яак Ааб и Эркки Кельдо.

Вчера кандидат в премьер-министры Кая Каллас (Партия реформ) и переговорщик Центристской партии Майлис Репс сообщили, что сегодня будет рассматриваться общая картина экономики. По словам Каллас, это трудная тема, но они смогут говорить о доходах и расходах государственного бюджета, а также о будущих планах и стратегии коалиции только тогда, когда в марте коалиция приступит к разработке четырехлетней бюджетной стратегии. Она отметила договор о сотрудничестве скорее поверхностный, а в бюджетной стратегии уже уместны более детальные дискуссии. 

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