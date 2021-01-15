Галерея ⟩ Второй день коалиционных переговоров: участвуют ветераны политики

Вчера кандидат в премьер-министры Кая Каллас (Партия реформ) и переговорщик Центристской партии Майлис Репс сообщили, что сегодня будет рассматриваться общая картина экономики. По словам Каллас, это трудная тема, но они смогут говорить о доходах и расходах государственного бюджета, а также о будущих планах и стратегии коалиции только тогда, когда в марте коалиция приступит к разработке четырехлетней бюджетной стратегии. Она отметила договор о сотрудничестве скорее поверхностный, а в бюджетной стратегии уже уместны более детальные дискуссии.