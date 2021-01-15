Нарвская больница ищет медсестер

Больница отмечает, что необходимы медсестры в отделения: анестезиологии и интенсивной терапии; экстренной помощи; внутренних болезней; сестринской помощи; детских заболеваний.

В требованиях к кандидату указаны: образование медсестры, знание русского и эстонского языков, умение общаться, эмпатия и готовность работать как в одиночку, так и в команде.