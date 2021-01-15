Пт, 15.01.2021
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Юри Ратас
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Нарвская больница ищет медсестер

Narva haigla ajalooline vana korpus, kus paiknesid teraapia- ja lasteosakond, on nüüd täielikult koroonapatsientide käsutuses. ФОТО: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Нарвская больница нуждается в медсестрах. Об этом больница объявила на своей Facebook-странице.

Больница отмечает, что необходимы медсестры в отделения: анестезиологии и интенсивной терапии; экстренной помощи; внутренних болезней; сестринской помощи; детских заболеваний.

В требованиях к кандидату указаны: образование медсестры, знание русского и эстонского языков, умение общаться, эмпатия и готовность работать как в одиночку, так и в команде. 

CV просят отправлять на raissa.alymova@narvahaigla.ee

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