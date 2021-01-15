В России будут проверять объявления о недвижимости на достоверность

Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - создаст собственную базу данных, интегрированную с крупными порталами объявлений о недвижимости. Такая база нужна, чтобы покупатели смогли убедиться в достоверности объявлений. Об этом рассказал глава ведомства Олег Скуфинский.