В России будут проверять объявления о недвижимости на достоверность
Если информация о продаже квартиры совпадает с данными ведомства, объявление будет помечаться специальным значком, передает РБК.
Если информация о продаже квартиры совпадает с данными ведомства, объявление будет помечаться специальным значком, передает РБК.
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - создаст собственную базу данных, интегрированную с крупными порталами объявлений о недвижимости. Такая база нужна, чтобы покупатели смогли убедиться в достоверности объявлений. Об этом рассказал глава ведомства Олег Скуфинский.
Сервис позволит потенциальным покупателям снизить риски при приобретении квартир и домов.
В будущем ведомство планирует создать виртуальную комнату сделок — доверенную цифровую среду для всех участников рынка недвижимости, где можно будет совершать сделки дистанционно.