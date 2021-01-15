Пт, 15.01.2021
Как премьер-министр я не принимал никаких злонамеренных или заведомо неправильных решений. Юри Ратас
Юри Ратас
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  • В России будут проверять объявления о недвижимости на достоверность
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В России будут проверять объявления о недвижимости на достоверность

ФОТО: Shutterstock

Если информация о продаже квартиры совпадает с данными ведомства, объявление будет помечаться специальным значком, передает РБК.

Росреестр  - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - создаст собственную базу данных, интегрированную с крупными порталами объявлений о недвижимости. Такая база нужна, чтобы покупатели смогли убедиться в достоверности объявлений. Об этом рассказал глава ведомства Олег Скуфинский.

Сервис позволит потенциальным покупателям снизить риски при приобретении квартир и домов.

Если информация в объявлении о продаже квартиры совпадает с данными Росреестра, объявление будет помечаться специальным значком, следует из публикации.

В будущем ведомство планирует создать виртуальную комнату сделок — доверенную цифровую среду для всех участников рынка недвижимости, где можно будет совершать сделки дистанционно.

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