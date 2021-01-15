Эстонские эксперты: затягивать с введением второй дозы вакцины не стоит

«Первоначально нам нужно полагаться на исследования, и, возможно, этот вопрос необходимо будет пересмотреть, если появятся дополнительные доказательства того, что эффективность вакцины не снизится, если вторая доза будет введена позже», - сказала глава Национальной экспертной комиссии по иммунопрофилактике Марис Йессе.

Поэтому в Эстонии соблюдают инструкции производителя, и вторую инъекцию сделают через 21 день после получения первой дозы, максимум спустя пару дней после установленного срока.

Комиссия также обсудила обновление плана вакцинации и дальнейшую приоритизацию групп риска, которые должны вакцинироваться у семейных врачей.

По словам семейного врача Марье Оона, есть надежда, что вакцинация групп риска начнется в начале февраля, если количество вакцин, поступающих в Эстонию, позволит это. «Группы риска будут вакцинированы в течение нескольких месяцев, люди будут приглашаться постепенно, человеку будут отправляться уведомления и связываться напрямую», - сказала Оона.

По словам Йессе, в течение второго квартала может появиться возможность вакцинироваться всем желающим.

Rus.Postimees напоминает, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной для граждан и обладателей вида на жительство в Эстонии, требовать деньги за нее не могут. Если вы столкнулись с платной услугой, речь идет о мошенничестве.