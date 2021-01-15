Пт, 15.01.2021
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  • Спасатель о пожаре в Ида-Вирумаа: чудом это не кончилось катастрофой
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Спасатель о пожаре в Ида-Вирумаа: чудом это не кончилось катастрофой
Число погибших могло исчисляться десятками

Мадис Моор (на переднем плане) руководил тылом. ФОТО: Matti Kämärä/Põhjarannik

Оперативный дежурный Раквереской дежурной группы Спасательного департамента Мадис Моор, помогавший тушить пожар в доме призрения в деревне Аа волости Люганузе, по просьбе Postimees описал трагические события той ночи.

Несчастье унесло жизни трех человек, но, если бы не общие усилия волостных чиновников Люганузе, работников полиции, скорой помощи и спасателей, все кончилось бы куда худшей катастрофой.

- Почему руководитель спасательных работ решил привлечь к эвакуации, помимо спасателей, работников полиции и скорой помощи?

- Причина была очень простой: если бы людей эвакуировали только спасатели, число погибших исчислялось бы, вероятно, десятками.

Руководитель спасательных работ принял правильное решение, ситуация была критической, медлить было нельзя. Когда он увидел, что коридор здания перекрыт огнем, единственным вариантом было разбить окна и привлечь к эвакуации все ресурсы, поскольку ждать было невозможно.

- Спасатели прибыли на место, когда здание было охвачено пламенем. Оперативный транспорт сумел подъехать легко?

- К зданию вела асфальтовая дорога, которая была расчищена от снега, но бог весть когда. Первыми прибывшие на место спасательные команды Кохтла-Ярве и Йыхви припарковались и, как я потом слышал, когда они кончили тушить, было очень сложно выехать оттуда. Погодные условия действительно было очень жесткими.

- Как быстро подъехали первые пожарные машины?

- После получения сообщения первые машины были на месте через 14 минут, но сам я ехал туда (из Раквере) более получаса, потому что погода была очень сложной. На место я прибыл чуть после 23 часов. К тому времени люди были эвакуированы в соседний дом.

- Вы были готовы к худшему?

- Когда пожару присвоена четвертая категория и речь идет о доме призрения, очевидно, последствия могли быть жесткими. Там могли быть лежачие и инвалиды, эвакуация которых отличается от обычной.

Счастье, что приют Мяннику – одноэтажное здание. Людей эвакуировали через окна. Возможно, если бы в доме было несколько этажей, мы бы сегодня говорили о пожаре с катастрофическими последствиями.

- Как реагировали спасенные?

- Это для всех стало шоком, потому что затронуло всех – они едва-едва спаслись. Медики занялись спасенными.

- Как проходило привлечение дополнительной помощи?

- Спасательный департамент разработал свои механизмы или сборники информации. У нас есть список тех, с кем связаться, если нам понадобится помощь. Йыхвиский дежурный, услышав, что я выехал, сразу отдал распоряжение организовать снегоуборочную машину.

Я фокусировался как раз на так называемых тыловых действиях, куда входит, например, водоснабжение и уборка снега, а также сотрудничество с полицией и скорой помощью.

Очень-очень нам помогла волость Люганузе, поскольку у нас прямой контакт с поставщиком услуги, который мог сказать, где находится снегоуборочная машина и когда она прибудет на место. Мы использовали возможность применения так называемых мер (право руководителей спасательных работ привлекать ресурсы к разрешению ситуацииприм. автора): по дороге на место мы видели, что трактор TREV-2 в это время разгребал снег на шоссе и отдали ему приказ следовать за нами и разгрести площадку. Он приехал и на месте все расчистил.

Из двух снегоуборочных машин одну мы отпустили раньше, когда увидели, что единиц техники больше не прибудет.

- У Спасательного департамента могли бы быть свои снегоуборочные машины?

- Мы точно не хотим, чтобы Спасательный департамент стал приобретать  бульдозеры и снегоуборочные машины. Самое эффективное, когда кризисные комиссии местных самоуправлений делают предварительную работу и у них есть так называемая таблица ресурсов.

Договорные партнеры самоуправлений меняются после каждого тендера, и когда они передают эти материалы в спасательный центр, мы храним эту информацию и при возникновении экстренной ситуации, очень быстро связываемся с ними. С учетом погодных условий в этом случае снегоуборочные машины прибыли относительно быстро. Так что механизм сработал. Хотелось бы здесь отметить, что если все волостные руководители или кризисные комиссии будут хранить свежие данные и делиться ими со спасательным центром, это будет работать в любой экстренной ситуации и мы сможем спасти людей.

- Что вам бросается в глаза в случае зимних пожаров?

- Я бы напомнил, что, если на территории вашего предприятия или перед домом есть место водозабора или гидрант, то, пожалуйста, держите доступ к нему открытым. Причина проста: если снег сгребать в кучу, а гидрант останется под ней, его почти невозможно найти.

В случае природных мест водозабора доступность очень важна, поскольку спасательные машины большие и тяжелые, и у них очень плохая маневренность. В случае деревни Аа мы знали местонахождение трубы примерно в трех километрах оттуда и сами прорубили пилой прорубь, чтобы достать воду. Это было ближайшее место водозабора.

Пожар

В начале недели в деревне Аа Ида-Вируского уезда при пожаре погибли трое мужчин. Двое погибли в огне, и еще один скончался в машине скорой помощи. Всем жертвам было 70-80 лет. Спасатели и скорая вызвали на подмогу около 25 машин, на помощь поспешили и полицейские. Также были задействованы два снегоуборочных трактора, которые помогли расчистить дороги от снега.

Полиция возбудила по факту произошедшего уголовное дело.

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