Спасатель о пожаре в Ида-Вирумаа: чудом это не кончилось катастрофой

Несчастье унесло жизни трех человек, но, если бы не общие усилия волостных чиновников Люганузе, работников полиции, скорой помощи и спасателей, все кончилось бы куда худшей катастрофой.

- Почему руководитель спасательных работ решил привлечь к эвакуации, помимо спасателей, работников полиции и скорой помощи?

- Причина была очень простой: если бы людей эвакуировали только спасатели, число погибших исчислялось бы, вероятно, десятками.

Руководитель спасательных работ принял правильное решение, ситуация была критической, медлить было нельзя. Когда он увидел, что коридор здания перекрыт огнем, единственным вариантом было разбить окна и привлечь к эвакуации все ресурсы, поскольку ждать было невозможно.

- Спасатели прибыли на место, когда здание было охвачено пламенем. Оперативный транспорт сумел подъехать легко?

- К зданию вела асфальтовая дорога, которая была расчищена от снега, но бог весть когда. Первыми прибывшие на место спасательные команды Кохтла-Ярве и Йыхви припарковались и, как я потом слышал, когда они кончили тушить, было очень сложно выехать оттуда. Погодные условия действительно было очень жесткими.

- Как быстро подъехали первые пожарные машины?

- После получения сообщения первые машины были на месте через 14 минут, но сам я ехал туда (из Раквере) более получаса, потому что погода была очень сложной. На место я прибыл чуть после 23 часов. К тому времени люди были эвакуированы в соседний дом.

- Вы были готовы к худшему?

- Когда пожару присвоена четвертая категория и речь идет о доме призрения, очевидно, последствия могли быть жесткими. Там могли быть лежачие и инвалиды, эвакуация которых отличается от обычной.

Счастье, что приют Мяннику – одноэтажное здание. Людей эвакуировали через окна. Возможно, если бы в доме было несколько этажей, мы бы сегодня говорили о пожаре с катастрофическими последствиями.

- Как реагировали спасенные?

- Это для всех стало шоком, потому что затронуло всех – они едва-едва спаслись. Медики занялись спасенными.

- Как проходило привлечение дополнительной помощи?

- Спасательный департамент разработал свои механизмы или сборники информации. У нас есть список тех, с кем связаться, если нам понадобится помощь. Йыхвиский дежурный, услышав, что я выехал, сразу отдал распоряжение организовать снегоуборочную машину.

Я фокусировался как раз на так называемых тыловых действиях, куда входит, например, водоснабжение и уборка снега, а также сотрудничество с полицией и скорой помощью.