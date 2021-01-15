Мартин Хельме отправил руководителю Swedbank письмо с угрозами

Хельме отмечает в письме бывшему премьер-министру Швеции Перссону, что следственная комиссия Луиса Фри пригласила нескольких бывших сотрудников Swedbank в Эстонию для дачи показаний о деятельности банка. Вопрос касался отмывания денег в Swedbank.

Изначально бывшие сотрудники согласились на встречу, но потом отменили ее. В письме Хельме настаивает, что они сделали это по просьбе Swedbank. Более того, по словам Хельме, руководство Swedbank проинформировало прокуратуру о запланированной даче показаний и попыталось помешать их проведению. Хельме подчеркивает, что Swebank обещал всемерно сотрудничать в расследовании отмывания денег.

В письме Хельме требует, чтобы для подтверждения обещанного полного сотрудничества Swedbank немедленно проинформировал своих бывших сотрудников о том, что банк не возражает против дачи показаний для комиссии Фри. Политик также требует, чтобы Swedbank прислал ему соответствующее письменное подтверждение.

Но если Swedbank этого не сделает, комиссия Фри проинформирует следственные органы США о том, что банк не сотрудничает в расследовании отмывания денег и не отвечает на их просьбы о помощи.

Также, по словам Хельме, о нежелании сотрудничать будут проинформированы надзорные органы Эстонии, которые в свою очередь смогут решить, необходимо ли им со своей стороны принимать меры. «Мы оставляем за собой все права применять принуждение», - написал Хельме.

Председатель правления Swedbank Йенс Хенрикссон пишет в письме Хельме, государственному прокурору Сигрид Нурме и главе Финансовой инспекции Килвару Кесслеру, что банк серьезно относился к расследованию отмывания денег как в прошлом, так и сейчас. Материалы внутреннего расследования банка являются общедоступными, и Swedbank полностью сотрудничает с органами по расследованию отмывания денег в США и Эстонии.

По словам Хенрикссона, Swedbank продолжит сотрудничество с соответствующими надзорными органами Эстонии, прокуратурой и полицией.