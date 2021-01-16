ВРЕМЯ ЧУДЕС ⟩ Зима в Эстонии глазами читателей Rus.Postimees!Галерея!
За окном минусовая температура и сугробы из пушистого снега... Пожалуй, никто не станет спорить с тем, что такой красивой зимы в Эстонии давно не было!
За окном минусовая температура и сугробы из пушистого снега... Пожалуй, никто не станет спорить с тем, что такой красивой зимы в Эстонии давно не было!
Пусть все увидят январь вашими глазами! Возможно, вы здорово катаетесь на коньках по замерзшим эстонским озерам или отправились в путешествие по заснеженному лесу. Может, прямо сейчас вид из вашего окна похож на картинку с рождественской открытки. А есть ведь еще игры в снежки, лепка снеговиков, прогулки по туристическим тропам с домашними любимцами — мало ли еще чем можно заниматься зимой, особенно в такую сказочную погоду?
Присылайте свои зимние снимки на на электронный адрес igra@postimeesgrupp.ee, а мы опубликуем лучшие из них в галерее на портале Rus.Postimees!
Внимание! Это не фотоконкурс. В галерее будут опубликованы красивые, интересные и качественные фото вашего авторства. При желании вы можете дополнить снимок комментарием, а если хотите, чтобы ваше имя было указано в качестве имени автора, обязательно укажите это в письме.
Ждем ваших снимков до 20 января включительно!
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