ВРЕМЯ ЧУДЕС ⟩ Зима в Эстонии глазами читателей Rus.Postimees!

Пусть все увидят январь вашими глазами! Возможно, вы здорово катаетесь на коньках по замерзшим эстонским озерам или отправились в путешествие по заснеженному лесу. Может, прямо сейчас вид из вашего окна похож на картинку с рождественской открытки. А есть ведь еще игры в снежки, лепка снеговиков, прогулки по туристическим тропам с домашними любимцами — мало ли еще чем можно заниматься зимой, особенно в такую сказочную погоду?