620 000 евро: должен ли банк нести ответственность за деньги, отданные мошенникам?

Несмотря на огромное количество информации с предупреждением о действиях преступников жители Эстонии продолжают попадаться на крючок звонящих, легковерно сообщают свои данные и собственноручно вводят PIN-коды от Smart-ID и Mobiil-ID. Таким образом, мошенники не только получают доступ к банковским счетам своих жертв, но и заключают договоры о кредитах на имя потерпевшего, тут же уводя деньги с его счета.

Потерявшие деньги клиенты винят во всем банк, который не может остановить мошенников, упрекая его в том, что он не выставляет никаких преград. Неоднократно звучали призывы обращения в суд с коллективным иском, в числе прочего, прозвучали и вопросы: почему в качестве потерпевшего не выступает банк и должен ли банк брать на себя ответственность, если не может остановить вывод средств со счетов своих клиентов?

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Виктория Корпан объяснила, что в данном случае речь идет о мошенничестве, когда человек, в собственности которого находится имущество, то есть деньги, сам открывает к нему доступ третьим лицам: «И подтверждает действия введением PIN-кодов Smart-ID или Mobiil-ID. В таком случае потерпевшим является именно частное лицо».

В Финансовой инспекции уточнили, привлечь к ответственности банк можно только в том случае, если утечка данных произошла по ошибке или халатности самого банка: «Если же банк выполняет свои обязанности, в том числе требования по безопасности, то ответственность за мошенничество несет преступник».

Действующие законы и регуляции нам объяснил и присяжный адвокат, партнер адвокатского бюро Magnusson Денис Пискунов. «Регуляции, по которой ущерб от телефонного мошенничества при любом раскладе возлагают на банк, нет. Имеющаяся регуляция ищет равновесие в ситуации, где банк, с одной стороны, должен быть стимулирован препятствовать злоупотреблениям с деньгами клиентов, а, с другой стороны, сами клиенты банка могли бы проявлять минимум адекватности, когда дело касается кровно заработанных ими денег», - сказал юрист.

Он объяснил, что действующие законы таковы, что, если клиент известил банк об утере контроля над счетом/кодами, то банк несет риски после получения такого извещения: «Если же в конкретном деле выясняется, что клиент банка грубо нарушил обязательство «принятия всех разумных мер для обеспечения безопасности своих персональных учетных данных», то для требования компенсации с банка я оснований не вижу».