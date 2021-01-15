Пт, 15.01.2021
Ущерб был невообразимым, и он сильно повлиял на повседневную жизнь всех нас. Индрек Касела
Индрек Касела
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  • 620 000 евро: должен ли банк нести ответственность за деньги, отданные мошенникам?
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620 000 евро: должен ли банк нести ответственность за деньги, отданные мошенникам?

Телефонные мошенники орудуют в Эстонии уже около 10 лет, и люди до сих пор покупаются и платят. ФОТО: Лаури Кульпсоо

Поднявшаяся летом прошлого года волна мошеннических звонков от лжеработников Swedbank, не прекращается. На конец декабря в полиции были зарегистрированы 190 случаев преступления, сумма общего ущерба составила более 620 000 евро.

Несмотря на огромное количество информации с предупреждением о действиях преступников жители Эстонии продолжают попадаться на крючок звонящих, легковерно сообщают свои данные и собственноручно вводят PIN-коды от Smart-ID и Mobiil-ID. Таким образом, мошенники не только получают доступ к банковским счетам своих жертв, но и заключают договоры о кредитах на имя потерпевшего, тут же уводя деньги с его счета.

Потерявшие деньги клиенты винят во всем банк, который не может остановить мошенников, упрекая его в том, что он не выставляет никаких преград. Неоднократно звучали призывы обращения в суд с коллективным иском, в числе прочего, прозвучали и вопросы: почему в качестве потерпевшего не выступает банк и должен ли банк брать на себя ответственность, если не может остановить вывод средств со счетов своих клиентов?

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Виктория Корпан объяснила, что в данном случае речь идет о мошенничестве, когда человек, в собственности которого находится имущество, то есть деньги, сам открывает к нему доступ третьим лицам: «И подтверждает действия введением PIN-кодов Smart-ID или Mobiil-ID. В таком случае потерпевшим является именно частное лицо».

В Финансовой инспекции уточнили, привлечь к ответственности банк можно только в том случае, если утечка данных произошла по ошибке или халатности самого банка: «Если же банк выполняет свои обязанности, в том числе требования по безопасности, то ответственность за мошенничество несет преступник».

Действующие законы и регуляции нам объяснил и присяжный адвокат, партнер адвокатского бюро Magnusson Денис Пискунов. «Регуляции, по которой ущерб от телефонного мошенничества при любом раскладе возлагают на банк, нет. Имеющаяся регуляция ищет равновесие в ситуации, где банк, с одной стороны, должен быть стимулирован препятствовать злоупотреблениям с деньгами клиентов, а, с другой стороны, сами клиенты банка могли бы проявлять минимум адекватности, когда дело касается кровно заработанных ими денег», - сказал юрист.

Он объяснил, что действующие законы таковы, что, если клиент известил банк об утере контроля над счетом/кодами, то банк несет риски после получения такого извещения: «Если же в конкретном деле выясняется, что клиент банка грубо нарушил обязательство «принятия всех разумных мер для обеспечения безопасности своих персональных учетных данных», то для требования компенсации с банка я оснований не вижу».

По словам Пискунова, в данной ситуации, когда по телефону представляются работником банка и выманивают пароли, он видит более перспективной позицию банка. Причины просты: о банковских псевдозвонках опубликовано колоссальное количество материала: «Шутки на тему так называемых колл-центров стали уже классикой. Более того, нетрудно найти и разъяснения банков, что банк по телефону PIN-коды не спрашивает. Если несмотря на это человек доверяет свои PIN-коды по телефону неизвестному лицу, то, на мой взгляд, это грубое нарушение обязательства клиента банка, которое не дает основания для предъявления претензии банку. В такой ситуации есть возможность предъявить требование к мошеннику, если/когда его поймают и отдадут под суд. Также есть возможность зачесть потерянные деньги как плату за обучение на своих собственных ошибках».

Между тем, окончательную оценку происходящему, конечно же, мог бы дать суд: «Но в случае, если по непонятным причинам судебная практика пойдет в противоположенном направлении и ущерб от телефонных мошенничеств будут возлагать на банки, то пострадают все коллективно – банки скорее всего еще больше взвинтят для всех клиентов платы за обслуживание (чтобы покрыть расходы на выплаты компенсаций) и получится, что переплачивать будут и те клиенты, которые понимают, что ребятам из так называемых колл-центров веры нет».

Финансовая инспекция напомнила, что в Эстонии предлагать услуги по финансированию могут лишь те предприятия, которым выдана на это лицензия: «Наличие такой лицензии можно проверить на сайте Финансовой инспекции. Если же возникает сомнение, что предлагающее по телефону услугу лицо не является тем, кем представилось, то стоит проверить его личность в банке или на сайте фирмы или позвонить самому в данное учреждение. Нельзя сообщать по телефону свои личные данные, например, PIN-коды и пароли для входа на банковскую страницу и осуществления платежей».

Таким образом, нет никаких оснований предъявлять претензии к Swedbank сейчас, когда банк сделал все от него зависящее, чтобы оповестить своих клиентов о мошеннических звонках. Четко сказано, что банк никогда не станет звонить клиенту, чтобы заблокировать его счет — он сделает это сам и только после этого будет разбираться с клиентом.

Банковский работник никогда не будет спрашивать у клиента признак пользователя и PIN-коды. Особенно PIN2, который является электронной подписью человека. Ситуация может измениться, если кто-то из обманутых обратится в суд и тот вынесет свою оценку. Но, как заверяют контролирующие органы и юристы, вероятность того, что ответственность в данном случае возложат на банк, ничтожно мала. Доступ к своим деньгам открывают сами клиенты, они же собственноручно подтверждают сделки и через полгода после начала всей этой истории и массы извещений и предупреждений.

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