Эстонское национальное государство в эпоху миграции

Лучше образованная рабочая сила способствует повышению дохода от налогов, даже если количество работников сокращается, и обеспечивает постепенный рост финансирования социальных услуг, в том числе выплаты пенсий. Модель доходов от миграции и затрат на нее, разработанная Centar в рамках проекта, показывает, что чем выше уровень образования трудового иммигранта, прибывшего в Эстонию, тем больше его вклад в государственный бюджет в форме налогов. Непосредственный вклад людей, прибывших в Эстонию в рамках трудовой миграции, состоит в налогах, удерживаемых с заработной платы, потребительских расходов (НДС) и того, что благодаря дополнительной рабочей силе предприниматели могут предлагать больше услуг и товаров.

Создание «умных» рабочих мест и обучение персонала требует времени, а циклы роста и спада экономики вызывают необходимость нанимать и сокращать работников с крайне разнообразными навыками быстрее, чем это возможно, если рассчитывать на рынке труда только на постоянных жителей Эстонии. Однако такие временные проблемы не нужно решать посредством «выращивания» постоянного населения – оптимальным вариантом будет временная трудовая миграция. Срок временной трудовой миграции можно продлить, например, до двух лет. Это позволит работодателям дольше использовать уже обученных работников, что, в свою очередь, сделает распределение ежегодных квот трудовой миграции менее проблематичным. Это также позволяет избежать ситуации, когда некоторое время проработавшие в Эстонии люди заслужат эстонскую пенсию, но жить на нее будут в родной стране, как это планируют сделать многие эстонцы, сейчас работающие в Финляндии. Другими словами, сегодняшний доход от трудовой миграции может стать расходом на социальный налог для Эстонии в будущем.

Эпоха миграции, а не зависимость от миграции

Будущее Эстонии как национального государства следует рассматривать в ключе эпохи миграции и цифровых технологий, а не зависимости от миграции. Для эпохи миграции естественно, что на том или ином этапе жизненный путь приводит человека в другую страну, будь то миграция молодежи с целью посмотреть мир (например, кратковременная работа в Австралии) или миграция, связанная с работой либо учебой, например, работа в Финляндии. Более того, для эпохи миграции характерна и жизнь на несколько стран, когда семья человека, например, в одной стране, а работа - в другой. Удаленная работа может продолжать укреплять такие паттерны в будущем.