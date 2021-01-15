Эстонское национальное государство в эпоху миграции
Эстонии не придется зависеть от иммиграции рабочей силы, если приложить усилия для интеграции людей, уже живущих здесь, считает профессор ТУ, академик и руководитель проекта RITA Тийт Таммару.
Эстонии не придется зависеть от иммиграции рабочей силы, если приложить усилия для интеграции людей, уже живущих здесь, считает профессор ТУ, академик и руководитель проекта RITA Тийт Таммару.
Как и вся Европа, Эстония в своем развитии вступила в эпоху зависимости от миграции. Зависимость от миграции часто получает узкую интерпретацию: в обществе нужно выполнять определенную работу, и, поскольку количество людей трудоспособного возраста уменьшается, решением становится иммиграция недостающих рабочих рук.
В последние три года научные группы университетов Эстонии анализировали, что зависимость от миграции означает для нашей страны, в рамках проекта RITA-Ränne («Зависимость от миграции и интеграционные задачи, стоящие перед эстонским государством, работодателем, сообществами и образованием»). Результатами стали их видение основ эстонской миграционной и интеграционной политики и единой школы Эстонии, а также несколько инструментов, которые в своей работе смогут применить как органы, отвечающие за формирование политики, так и учителя на уроках.
Из Доклада о развитии человеческого потенциала Эстонии, опубликованного в 2017 году, следует, что снижение численности населения можно скомпенсировать повышением рождаемости и иммиграцией.
Одно из основных заключений только что законченного проекта RITA-Ränne состоит в том, что можно предотвратить уменьшение количества работающих человек почти в полном объеме при помощи различных политических мер, что устранит необходимость масштабной иммиграции рабочей силы.
Второе основное заключение проекта состоит в том, что государство выиграет, если общество станет более сплоченным и все жители страны смогут преуспеть здесь независимо от их национальности или родного языка.
Анализы в рамках проекта RITA-Ränne указывают на то, что Эстония в своем развитии не дошла до зависимости от миграции в ее узком значении. Рынок рабочей силы действительно испытывает трудности, связанные с сокращением числа людей трудоспособного возраста и оказывающее значительное давление на работодателей. Также можно понять, что политики раздумывают, откуда в государственном бюджете возьмутся доходы. Однако решения проблем на рынке рабочей силы и будущего дохода от налогов не обязательно должны быть связаны с количеством работников и иммиграцией для его поддержания, что хорошо иллюстрируется взглядом в прошлое: ни количество работающих людей, ни доход от налогов не снизились, несмотря на масштабную эмиграцию и сокращение количества людей трудоспособного возраста в последние десятилетия.
По-прежнему существует несколько возможностей уравновесить сокращение количества людей трудоспособного возраста; например, это произойдет, если нам удастся повысить уровень представленности всего населения Эстонии на рынке труда до того же уровня, который характеризует эстонцев. Однако важно не только количество работающих людей само по себе, но и то, какую работу они выполняют. Рынок труда постоянно меняется и его характеризует непрерывная автоматизация и потребность во все более умном персонале, что, проще говоря, означает, что рабочие руки на рынке труда нужны все меньше, а знание – все больше. При этом важно, чтобы политические меры, в том числе меры миграционной и интеграционной политики, способствовали развитию навыков и знаний жителей Эстонии.
Лучше образованная рабочая сила способствует повышению дохода от налогов, даже если количество работников сокращается, и обеспечивает постепенный рост финансирования социальных услуг, в том числе выплаты пенсий. Модель доходов от миграции и затрат на нее, разработанная Centar в рамках проекта, показывает, что чем выше уровень образования трудового иммигранта, прибывшего в Эстонию, тем больше его вклад в государственный бюджет в форме налогов. Непосредственный вклад людей, прибывших в Эстонию в рамках трудовой миграции, состоит в налогах, удерживаемых с заработной платы, потребительских расходов (НДС) и того, что благодаря дополнительной рабочей силе предприниматели могут предлагать больше услуг и товаров.
Создание «умных» рабочих мест и обучение персонала требует времени, а циклы роста и спада экономики вызывают необходимость нанимать и сокращать работников с крайне разнообразными навыками быстрее, чем это возможно, если рассчитывать на рынке труда только на постоянных жителей Эстонии. Однако такие временные проблемы не нужно решать посредством «выращивания» постоянного населения – оптимальным вариантом будет временная трудовая миграция. Срок временной трудовой миграции можно продлить, например, до двух лет. Это позволит работодателям дольше использовать уже обученных работников, что, в свою очередь, сделает распределение ежегодных квот трудовой миграции менее проблематичным. Это также позволяет избежать ситуации, когда некоторое время проработавшие в Эстонии люди заслужат эстонскую пенсию, но жить на нее будут в родной стране, как это планируют сделать многие эстонцы, сейчас работающие в Финляндии. Другими словами, сегодняшний доход от трудовой миграции может стать расходом на социальный налог для Эстонии в будущем.
Будущее Эстонии как национального государства следует рассматривать в ключе эпохи миграции и цифровых технологий, а не зависимости от миграции. Для эпохи миграции естественно, что на том или ином этапе жизненный путь приводит человека в другую страну, будь то миграция молодежи с целью посмотреть мир (например, кратковременная работа в Австралии) или миграция, связанная с работой либо учебой, например, работа в Финляндии. Более того, для эпохи миграции характерна и жизнь на несколько стран, когда семья человека, например, в одной стране, а работа - в другой. Удаленная работа может продолжать укреплять такие паттерны в будущем.
В цифровой век общению людей не мешают границы, и такое общение, появившиеся в других странах друзья и знания об этих странах часто приводят к миграции. Наши люди работают за границей, а люди из других стран работают в Эстонии. В открытом мире совершенно нормально переехать в другую страну на том или ином этапе. Более важным в эпоху миграции становится вопрос, вернутся ли эти люди потом в Эстонию. А это уже зависит от того, насколько крепкой оставалась связь с Эстонией. Возвращение в Эстонию также демонстрирует, насколько своими для человека являются Эстония, ее язык, культура, рынок труда и природа, и что в самом общем смысле обозначает сильная государственная идентичность (эстонская идентичность).
Таким образом то, что жители Эстонии эмигрируют из страны и остаются за границей, является одним из факторов, объясняющих, почему возникает необходимость иммиграции. Если бы люди с иным родным языком были лучше интегрированы и чувствовали бы себя в Эстонии, как дома, и плотнее ассоциировали себя с эстонским государством, желание уехать из страны не было бы таким сильным.
Менее интенсивная эмиграция с точки зрения рынка труда означает меньшую необходимость найма работников за границей. Сейчас показатели рынка труда для людей с иным родным языком (в том числе участие в рынке труда и заработная плата) ниже, чем у эстонцев, и это проблема которой нужно серьезно заниматься. Конкурентоспособность на рынке труда начинается со школы и образования, и поэтому именно темы, связанные со школой, оказались в центре проекта RITA-Ränne
Если государство серьезно относится к планам интеграции в Эстонии и хочет подготовить детей к жизни в национальном государстве в эпоху миграции, начинать нужно со школы. Школа (и детский сад) – это мини-общество, которое отражает общественные проблемы и противоречия. На первый взгляд может показаться разумным, что детей надо защищать и оберегать, и что надо позволять и далее параллельно функционировать системе образования на эстонском и русском языках в надежде, что родители сделают правильный выбор, и проблема потихоньку решится сама по себе.
Однако параллельная школьная система негативно воздействует на эстонское государство по нескольким аспектам. Более слабые академические результаты русскоязычной молодежи, эмиграцию и худшее положение русскоговорящих на рынке труда по сравнению с эстонцами (что с точки зрения государства равно меньшему налоговому вкладу) нельзя исправить одним только обучением эстонскому языку и тем, что в русскоязычных детских садах есть вспомогательные учителя эстонского языка. Нужно, чтобы дети общались между собой, и в ходе этого общения помимо изучения языка зарождалось то, что называется социальным капиталом – друзья, общие воспоминания и опыт. Совместное обучение не должно подразумевать отказ от своей культуры и утерю языка. Учебу можно построить так, чтобы сохранить владение родным языком и знание культуры, особенно в случае более крупных групп меньшинств.
При создании единой школы Эстонии можно будет учесть все страхи родителей; более того, проработка этих страхов должна стать частью каждого этапа строительства Единой школы Эстонии. У нас есть положительные примеры школ, где работа в этом направлении уже давно идет. В то же время нельзя предложить всем школам Эстонии одно решение, потому что школы, сообщества, и ситуации слишком разные для этого в разных уголках маленькой Эстонии.
Дети из эстонских семей тоже выиграют от совместного обучения, в ходе которого будут обсуждаться темы, мнения о которых в обществе могут диаметрально различаться. В то же время не стоит бояться конфликтов, связанных с интеграцией – их нужно спокойно обсуждать. Так, в рамках проекта RITA-Ränne было разработано руководство по рассмотрению на уроках событий, связанных со Второй мировой войной, с нескольких точек зрения. Поступив после учебы на работу и работая в открытом мире, например, в международной компании, вчерашние ученики будут иметь навык понимания чьего-то еще взгляда на историю и сегодняшние события, что очень важно.
Интеграция, как и адаптация к открытому миру в эпоху миграции и цифровых технологий поможет более эффективно раскрыть потенциал всех наших жителей. Успешная интеграция начинается с системы образования. Единая школа Эстонии – это мини-общество, в котором можно обсуждать различные проблемы, создать крепкий фундамент государственной идентичности и поддерживать детей в изучении родного языка и определении культурной идентичности. Одинаковое образование поможет снизить давление эмиграции, создаст благоприятные условия для роста количества «умных» рабочих мест, внесет вклад в крепкую экономику, повысит уровень жизни всего постоянного населения страны и снизит зависимость Эстонии от миграции.
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