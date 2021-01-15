Пт, 15.01.2021
Сеэдер глазами прожигает дырки в экране и сквозь них говорит, что предпочтением Партии реформ всегда была Центристская партия. Юрген Лиги
Юрген Лиги
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Социал-демократы и центристы взялись за договор о сожительстве: они хотят приравнять его к браку

Pilt on illustreeriv ФОТО: GEORGE FREY/AFP

Члены Социал-демократической партии и фракции Центристской партии в Рийгикогу инициировали законопроект о внесении изменений в Закон о семье и другие законодательные акты, в результате чего договор о сожительстве может быть приравнен к браку. Принятый в октябре 2014 года Закон о сожительстве в таком случае будет признан недействительным, пишет Postimees.

В пояснительной записке указывается, что Закон о сожительстве вступил в силу 1 января 2016 года, но на сегодняшний день не достиг своего первоначально запланированного эффекта - по-прежнему некоторые поправки к различным законам, которые обеспечили бы заключившим договор о сожительстве людям такие же права, как и между заключившими брак, не приняты, и людям приходится идти в суд для защиты своих прав. Это крайне обременительно для людей, отмечается в записке.

В связи с указанным обстоятельством цель законопроекта - приравнять договор о сожительстве к браку, чтобы в дальнейшем заключившие такой договор лица имели те же права и обязанности, как и заключившие брак, если законом не предусмотрены исключения. Согласно законопроекту, священники не принимают участия в заключении договора о совместном проживании.

Руководящей комиссией была назначена Правовая комиссия Рийгикогу.

Законопроект инициировали следующие депутаты: Андрей Коробейник, Мария Юферева-Скуратовски, Мартин Репинский, Кайдо Хёвельсон, Имре Соояэр, Хелмен Кютт, Наталия Маллеус, Энн Эесмаа, Яанус Карилайд, Ааду Муст, Эдуард Одинец, Рийна Сиккут, Кальви Кыва, Ивари Падар, Яак Юске, Хельо Пикхоф, Индрес Саар и Евгений Осиновский.

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