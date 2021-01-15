Социал-демократы и центристы взялись за договор о сожительстве: они хотят приравнять его к браку

В пояснительной записке указывается, что Закон о сожительстве вступил в силу 1 января 2016 года, но на сегодняшний день не достиг своего первоначально запланированного эффекта - по-прежнему некоторые поправки к различным законам, которые обеспечили бы заключившим договор о сожительстве людям такие же права, как и между заключившими брак, не приняты, и людям приходится идти в суд для защиты своих прав. Это крайне обременительно для людей, отмечается в записке.