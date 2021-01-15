MуПо: горожане, дайте снегоуборочным машинам нормально работать!

Например, на улице Нису стояло 16 автомобилей, мешавших уборке, а улице Ыле также были машины, которые мешали уборке снега.
«Почему люди, для которых мы работаем, не могут перепарковать машину на несколько часов для блага своей улицы и живущих на ней людей? Мы работаем, чтобы сделать дороги максимально комфортными для автовладельцев, но вместо этого на улице полно машин, и уборка не проводится. Затем начинают винить город, что снег не убирают!» - сказал главный инспектор Пыхья-Таллинна Павел Бойцов.
В настоящее время ситуацию контролирует патруль МуПо. МуПо просит всех владельцев транспортных средств внимательно следить за знаками дорожного движения, чтобы обеспечить уборку улиц не только в Пыхья-Таллинне, но и во всем городе.