MуПо: горожане, дайте снегоуборочным машинам нормально работать!

«Почему люди, для которых мы работаем, не могут перепарковать машину на несколько часов для блага своей улицы и живущих на ней людей? Мы работаем, чтобы сделать дороги максимально комфортными для автовладельцев, но вместо этого на улице полно машин, и уборка не проводится. Затем начинают винить город, что снег не убирают!» - сказал главный инспектор Пыхья-Таллинна Павел Бойцов.