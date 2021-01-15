Пт, 15.01.2021
Ущерб был невообразимым, и он сильно повлиял на повседневную жизнь всех нас. Индрек Касела
Индрек Касела
  • Rus.Postimees.ee
  • Ваш дом
  • MуПо: горожане, дайте снегоуборочным машинам нормально работать!
1 мин для прочтения

MуПо: горожане, дайте снегоуборочным машинам нормально работать!

Улица Пыхья-Таллинна. ФОТО: Mupo

Этим утром фирма, выполняющая работы по уборке снега в Пыхья-Таллинне, столкнулась с неприятным препятствием: несмотря на постоянные предупреждения и установленные знаки дорожного движения с просьбой освободить на непродолжительное время улицу для уборки снега, улицы забиты машинами.

Например, на улице Нису стояло 16 автомобилей, мешавших уборке, а улице Ыле также были машины, которые мешали уборке снега.

«Почему люди, для которых мы работаем, не могут перепарковать машину на несколько часов для блага своей улицы и живущих на ней людей? Мы работаем, чтобы сделать дороги максимально комфортными для автовладельцев, но вместо этого на улице полно машин, и уборка не проводится. Затем начинают винить город, что снег не убирают!» - сказал главный инспектор Пыхья-Таллинна Павел Бойцов.

В настоящее время ситуацию контролирует патруль МуПо. МуПо просит всех владельцев транспортных средств внимательно следить за знаками дорожного движения, чтобы обеспечить уборку улиц не только в Пыхья-Таллинне, но и во всем городе.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back