Странные страховые случаи: от крепких объятий до горячего холодца

Так, руководитель по продуктам страхования от несчастных случаев Salva Kindlustus Тийна Велли-Вяллик рассказала: «Если обычно многие несчастные случаи имеют какое-то отношение к занятиям спортом, или люди нередко получают травмы даже не выходя из дома – по нелепому стечению обстоятельств, то в зимние месяцы однозначную опасность представляют собой скользкие дороги и зимний спорт».

«Наша статистика показывает, что в зимние месяцы до 30% ущерба составляют именно несчастные случаи, произошедшие в результате падения при гололеде», – прокомментировала Велли-Вяллик.

В первую очередь за несчастными случаями, оканчивающимися травмами, стоит падение на скользких ступеньках и скользкой дороге. Последствия – переломы, сотрясения, вывихи рук и ног.

Но происходили с клиентами Salva и несчастные случаи, предусмотреть которые было бы действительно сложно.

«Определенно, одни из самых странных травм люди получали при объятиях – в Salva зарегистрировано несколько таких случаев. Один случай имел место, когда члены ансамбля обнимались после рождественского концерта: объятия оказались настолько крепкими, что один человек получил травму из-за слишком сильного сдавливания грудины. Такие случаи бывали не только в Рождество – однажды на праздновании дня рождения объятия и вовсе окончились переломом ребра», – рассказала представитель страховой компании.

Несколько более прямое отношение к зиме имеет случай, когда человек получил сильный ожог ноги, переливая горячий бульон во время приготовления холодца.

Еще один клиент получил странную травму, отправившись на горнолыжный курорт. Хоть все правила безопасности и были им соблюдены, причиной травмы стал пропуск на горнолыжную трассу, закрепленный на держателе с рулеткой. Во время использования карточка выскользнула из рук, и по стечению обстоятельств угодила человеку прямо в глаз. Результатом стала травма роговицы, которая потребовала длительного лечения.

«Нельзя сказать, что такие случаи становятся неожиданностью, но практически каждый год несколько наших клиентов получают в зимний период травмы, прищемляя пальцы. Вероятно, дело в том, что чувствительность замерзших пальцев или пальцев в толстых рукавицах несколько снижена. Прищемляют пальцы дверью машины, тросом горнолыжного подъемника и даже лестничными перилами. Чаще всего такие происшествия случаются с детьми, и в большинстве случаев оканчиваются переломами», – добавила Велли-Вяллик.

Согласно статистике Salva, примерно четвертая часть несчастных случаев происходит с детьми, преимущественно дошкольного возраста. Несчастный случай, произошедший с ребенком, в случае отсутствия страховки может стать причиной падения семейных доходов.

«Если одному из родителей придется остаться с получившим травму ребенком дома, это может больно ударить по семейному бюджету. Средний размер возмещения при легком сотрясении или переломе составляет 150–500 евро, в зависимости от выбранной для полиса страховой суммы», - объяснила Велли-Вяллик.