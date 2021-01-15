В Латвии погибла 14-летняя девочка: она каталась на прикрепленном к машине мешке

Госполиция Латвии получила информацию от Службы неотложной медицинской помощи о том, что в волости Вирбу в результате ДТП погибла 14-летняя девочка.

По словам представителя Госполиции Мадары Шершневой, в четверг стражи порядка работали на месте происшествия, допрашивая подростков. Выяснилось, что 19-летний парень управлял автомобилем Audi, к которому был прикреплен мешок для минеральных удобрений, а внутри него находились камера покрышки и матрас.

Во время движения автомобиля на мешке сидели двое подростков. На повороте мешок вылетел с проезжей части и соскользнул в канаву, где была труба. Один подросток спрыгнул с мешка сразу же, однако девочка ударилась о трубу и дерево.

От полученных травм она скончалась на месте происшествия. Медики боролись за ее жизнь, однако спасти ребенка не удалось, пояснила Шершнева. 17

У молодого человека, управлявшего автомобилем, есть водительские права. Кроме того, выяснилось, что он сел за руль трезвым.

По словам Шершневой, Госполиция начала уголовное производство по факту нарушения правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средства, если это сделало лицо, управлявшее транспортным средством, и нарушение повлекло за собой смерть человека.

За такое преступление грозит лишение свободы на срок до восьми лет с лишением прав до пяти лет. Следствие продолжается.

Этой зимой, когда снег балует людей, многие предпочитают проводить свободное время на свежем воздухе, однако, к сожалению, некоторые развлечения могут быть опасными как для самих отдыхающих, так и для окружающих их людей, напоминает представитель полиции.

В соцсетях замечено, что жители публикуют видео, на которых подростки и взрослые катаются на санках или на камере покрышки, прикрепленных к едущему автомобилю, считая, что наслаждаются зимними радостями, однако игнорируя тот факт, что такие действия опасны не только для них самих, но и для всех остальных участников дорожного движения, пояснила Шершнева.