Пт, 15.01.2021
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Майлис Репс
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Противоречивая скульптура Яака Йоала может переехать в Нарву

Скульптура Яака Йоала в вильяндиском парке Пости. ФОТО: Elmo Riig

Нарвский «Креэнгольм» предложил установить скульптуру Яака Йоала у себя во дворе, где играли постановку «Кремлевские соловьи», пишет газета Sakala.

«Летом 2018-2019 годов Креэнгольм, Нарва и большая часть Эстонии пережили так называемое вдохновение Йоалой. Скульптуру могли бы установить в том же дворе, где давалась постановка — тут до сих пор ощущаются те же флюиды, которые принесла сюда постановка Нового тартуского театра», - сказал Микк.

«Поэтому мы делаем Вильянди предложение, чтобы новым местом установки монумента Йоала мог бы стать Нарвский „Креэнгольм”. Конечно, в том случае, если Вильянди все же решит его демонтировать, а остальные стороны будут согласны. Скульптура могла бы попасть на планирующуюся территорию квартала культуры, где она точно была бы на месте», - добавил он.

Автор скульптуры Мати Кармин сказал Õhtuleht, что ему предложили из России продать работу восточным соседям.

В понедельник городская управа Вильянди обсудит возможность демонтажа скульптуры из парка Пости.

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