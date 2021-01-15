Противоречивая скульптура Яака Йоала может переехать в Нарву

«Летом 2018-2019 годов Креэнгольм, Нарва и большая часть Эстонии пережили так называемое вдохновение Йоалой. Скульптуру могли бы установить в том же дворе, где давалась постановка — тут до сих пор ощущаются те же флюиды, которые принесла сюда постановка Нового тартуского театра», - сказал Микк.

«Поэтому мы делаем Вильянди предложение, чтобы новым местом установки монумента Йоала мог бы стать Нарвский „Креэнгольм”. Конечно, в том случае, если Вильянди все же решит его демонтировать, а остальные стороны будут согласны. Скульптура могла бы попасть на планирующуюся территорию квартала культуры, где она точно была бы на месте», - добавил он.