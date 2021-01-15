Картина дня: угрозы Мартина Хельме, оценивание дошкольников и скорое открытие спортклубов

Реформистов обвинили в измене Родине и пожаловались на них в прокуратуру

В прокуратуру было подано несколько жалоб на поправки к проекту референдума о браке, в которых заявители классифицировали как государственную измену вопрос Партии реформ «Было бы лучше жить в Эстонской Республике, если бы Эстонская Республика входила в состав России?» и вопрос Юри Яансона и Вальдо Рандпере «Следует ли отдавать Сааремаа Латвийской Республике?». Читать далее...

Мартин Хельме отправил руководителю Swedbank письмо с угрозами

На прошлой неделе министр финансов Мартин Хельме направил председателю совета Swedbank Йорану Перссону письмо, в котором требует, чтобы банк представил письменное подтверждение сотрудничества с Луисом Фри. В противном случае банк ждут большие неприятности. Читать далее...

Оценка дошкольников: помощь родителям или вторжение в частную жизнь?

В свете нового Закона о дошкольном образовании наибольшее внимание родителей привлек вопрос оценивания развития детей, не посещающих детсад. Будут ли учитывать индивидуальные особенности малышей? Кто и в какой форме будет проводить проверки? Не станут ли они лишним стрессом для семей? Министерство образования и науки заверяет, что родителям хотят помочь, а оценивание развития нельзя воспринимать как осуществление контроля. Читать далее...

Искра новой коалиции разгорелась не за одну ночь

В ночь на среду поезд политических событий мчался на такой скорости, что шляпы слетали. Центристская партия бросилась в объятия Партии реформ, оставив бывших партнеров по коалиции «Отечество» и Консервативную народную партию Эстонии (EKRE) лишь грустно махать в след отъезжающим. Любой разрыв труден, но еще хуже, если задним числом выясняется, что партнер уже давно флиртовал с другим. Именно такие подозрения возникли у лидера национал-консерваторов Мартина Хельме, который считает, что начавшиеся с коррупционного кризиса события зашли так далеко, что не могут являться простым стечением обстоятельств. Читать далее...

Спортклубы вновь открываются для посетителей. Правда, есть свои «но»

В связи с решением правительства 18 января спортклубы в Харьюмаа и Ида-Вирумаа вновь могут открыть свои двери для посетителей. Читать далее...

Социал-демократы и центристы взялись за договор о сожительстве: они хотят приравнять его к браку

Члены Социал-демократической партии и фракции Центристской партии в Рийгикогу инициировали законопроект о внесении изменений в Закон о семье и другие законодательные акты, в результате чего договор о сожительстве может быть приравнен к браку. Принятый в октябре 2014 года Закон о сожительстве в таком случае будет признан недействительным. Читать далее...

Кровопролитие по дороге в магазин: трагедии предшествовало совместное распитие алкоголя