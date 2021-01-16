От редакции ⟩ Porno Franco, или Этюд из эстонской политики

Нет, разумеется, многое из происходившего на этой неделе вызывало, мягко говоря, иронию. «Нам вообще не нравился этот референдум», - дают понять центристы, отнюдь не проголосовавшие против него, а как дрессированные, в порыве единодушия, воздержавшиеся от голосования. «Да и партнерами консерваторы были так себе», - внезапно узнаем мы, хотя все это время союз нерушимый, казалось, не могло разрушить ничто. «А, кстати, мы отлично находим с реформистами общий язык, это вообще наше первое предпочтение», - озвучивают, наконец, центристы свои планы. О, серьезно? А как же настойчивое скармливание русским избирателям и русским журналистам надоевшей, но все еще актуальной темы русских школ? Той самой, которой так пытались оправдать в глазах русского избирателя противоестественную коалицию с ультраправыми и правыми, хуже которой в новейшей эстонской истории просто не было.

Выражают полное удовлетворение происходящим и лидеры Партии реформ. В самом деле, ну, потеряли несколько лет, зато теперь у нас точно будет женщина-премьер. Ничего, что тоже в шляпе. Это наша шляпа! Ай-ай, как нехорошо заключать коррупционные сделки, вот пусть теперь Керсти Крахт за них и ответит, а бывший премьер пусть тоже ответственно посидит, в сторонке. Пока все благополучно эту историю не забыли. А там, глядишь, еще какие-нибудь интересные выборы подвернутся. Как вы сказали? Майлис Репс только недавно ушла со скандалом, перепутав свое с колхозным, а теперь возглавляет коалиционные переговоры? Не троньте опытного политика, она нам нужна! Ансип может сколько угодно хотеть свободную от коррупционных подозрений коалицию, это в нем говорят старые привычки и мужской шовинизм! А наши дамы уж как-нибудь между собой поладят, пока альфа-самцы зализывают раны.

Что? У нас там были непреодолимые противоречия в области налоговой системы? Ой да бросьте, бюджет уже принят, денег на реформы все равно взять особенно негде, выборы проскочить успеем, а там, если надо, непреодолимые противоречия вновь могут обнаружиться.

Ликование продолжалось, опросы показывали популярность создаваемой коалиции среди трети населения, назревала стабильность, и только где-то в углу скрежетал Хелир-Вальдор Сеэдер да Хиллар Тедер продолжал сидеть, пока очередной бизнесмен ждал от нового правительства решения относительно финансирования в KredEx своего девелоперского проекта… Как бы там ни было, хуже уже не будет.