Фото ⟩ На Ярвевана-теэ BMW наехал на дорожное ограждение

По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны, в 11:45 поступило сообщение, что 19-летний юноша по неустановленной пока причине потерял возле Ярвевана-теэ, 1 управление своим BMW, в результате чего машина наехала на разделяющее две полосы дорожное ограждение.