Пт, 15.01.2021
Думаю, этот шаг был несколько поспешным, так как подозрения предъявили не Юри Ратасу. Хенн Пыллуаас
Хенн Пыллуаас
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  • На Ярвевана-теэ BMW наехал на дорожное ограждение
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Фото ⟩ На Ярвевана-теэ BMW наехал на дорожное ограждение

ДТП на Ярвевана-теэ. ФОТО: Nikolai Traburov

Сегодня, 15 декабря, в первой половине дня на Ярвевана-теэ в Таллинне произошло ДТП: автомобиль наехал на дорожное ограждение.

По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны, в 11:45 поступило сообщение, что 19-летний юноша по неустановленной пока причине потерял возле Ярвевана-теэ, 1 управление своим BMW, в результате чего машина наехала на разделяющее две полосы дорожное ограждение.

ДТП на Ярвевана-теэ. ФОТО: Nikolai Traburov

В аварии никто не пострадал, речь идет о страховом случае.

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