Фото ⟩ На Ярвевана-теэ BMW наехал на дорожное ограждение
Сегодня, 15 декабря, в первой половине дня на Ярвевана-теэ в Таллинне произошло ДТП: автомобиль наехал на дорожное ограждение.
Сегодня, 15 декабря, в первой половине дня на Ярвевана-теэ в Таллинне произошло ДТП: автомобиль наехал на дорожное ограждение.
По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны, в 11:45 поступило сообщение, что 19-летний юноша по неустановленной пока причине потерял возле Ярвевана-теэ, 1 управление своим BMW, в результате чего машина наехала на разделяющее две полосы дорожное ограждение.
В аварии никто не пострадал, речь идет о страховом случае.