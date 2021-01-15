Пассажирская авиация улетела на двадцать лет назад

Без государственной помощи авиация пострадала бы гораздо больше. В прошлом году страны вложили в авиакомпании в общей сложности около 173 миллиардов долларов (142 миллиарда евро). Государственную помощь в размере до 30 миллионов евро среди прочих получит эстонская Nordica, член правления которой Эрки Урва сказал, что положительное влияние оказал тот факт, что предприятие решило прекратить вылеты из Таллинна еще осенью 2019 года.

«В противном случае положение компании было бы во много раз хуже, - сказал Урва. - Но и ничего отрадного в прошлом году не было. Если в какой-то момент из 24 самолетов 23 оказываются припаркованы на несколько месяцев, и остается только один летать три рейса в неделю где-нибудь в северной Швеции, тогда можно четко понять последствия всей этой катастрофы».

По словам Урва это также стало причиной того, что Nordica обратилась в Еврокомиссию за государственной помощью. "Мы надеемся на некоторое восстановление воздушного движения в этом году, но на данный момент мы не хотим строить никаких дальнейших планов. В любом случае мы готовимся к будущему. Люди хотят летать и нуждаются в этом", - добавил Урва.

В будущее - с оптимизмом

Будущее авиации во многом зависит от успехов в области вакцинации. IATA отметила в отчете, что, согласно исследованиям, заражение коронавирусом в самолетах весьма маловероятно по сравнению с другими внутренними помещениями.

По состоянию на конец октября только 44 из 1,2 миллиарда пассажиров были заражены коронавирусом во время полета. 86 процентов людей чувствуют себя в безопасности, путешествуя на самолете. Главное же препятствие - возможный карантин. 65 процентов пассажиров заявили, что отрицательного теста на коронавирус должно быть достаточно, чтобы избежать карантина, а 84 процента считают, что тестирование для всех пассажиров могло бы быть обязательным.

Авиакомпании, занимающиеся грузоперевозками, с оптимизмом смотрят в будущее. По состоянию на октябрь чувство уверенности предприятий этого сектора достигло или даже превысило докризисный уровень, что привело к увеличению спроса на грузовые рейсы, например, в Китае, США и Германии.

«В середине декабря, когда было объявлено об отмене ограничений на полеты, авиакомпании снова получили возможность начать составлять планы полетов, отвечающие текущему рыночному спросу. Это даст нам возможность снова открыть ряд важных направлений, и пассажиры будут уверены, что рейсы, запланированные на ближайшие месяцы, скорее всего, состоятся. Тот факт, что ситуация с вирусом уже демонстрирует признаки стабилизации в нескольких европейских странах, также дает дополнительную надежду на открытие новых маршрутов в ближайшие месяцы », - сказал Пяргмяэ.

Прошлый год преподал хороший урок

Рийво Тувике

Председатель правления Таллиннского аэропорта

Цифры за 2020 год говорят сами за себя. В прошлом году Таллиннский аэропорт обслужил 863 585 пассажиров, при этом почти половина всех пассажиров прошла через аэропорт в течение первых двух месяцев года. В последний раз подобное количество пассажиров проходило через Таллиннский аэропорт в 2003 году, а годовой объем обслуживания составил лишь 26 процентов от количества пассажиров за 2019 году.

Тем не менее, 2020 год многому нас научил - научил лучше управлять компанией, заставил больше заниматься расходами и доходами, заставил искать альтернативные источники дохода.

Многие проекты, начатые в прошлом году, являются долгосрочными, и их влияние будет заметно только через пять-десять лет. В 2021 году мы выделили 35,6 миллиона евро на инвестиции - нынешнее время идеально подходит для работ по развитию и расширению, чтобы лучше подготовиться к восстановлению потока пассажиров, который мы прогнозируем в долгосрочной перспективе. В 2021 году мы начнем первые работы по расширению пассажирского терминала, в ходе которых будут завершены подготовительные зоны и дополнительные выходы для пассажиров на нулевом этаже.

В этом году мы надеемся обслужить немногим более миллиона пассажиров, или почти треть от объема пассажиров за 2019 год.

То, что авиация меняется, мы видим уже сегодня. Все больше и больше стран требуют отрицательный тест для въезда, пункт тестирования для прибывающих пассажиров открыт в Таллиннском аэропорту с начала сентября, а ношение маски и соблюдение дистанции стало нормой в путешествиях.

Таллиннский аэропорт выйдет из кризиса более сильным, и мы по-прежнему остаемся аэропортом с высоким уровнем сервиса.

