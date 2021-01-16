Эаметс: до того, как обсуждать тему интеграции, нужно принять решение, кого впускать в страну

К сожалению, мы уже видим в Европе тревожные примеры того, как, террористические акты все же совершаются иммигрантами несмотря на то, что это молодые люди уже второго поколения, говорящие на местном языке и ходившие в местную школу. Их радикализация произошла в религиозных организациях или местах заключения. Но до того, как обсуждать тему интеграции, нужно принять решение, кого впускать в страну.
Какой должна быть умная и системная миграционная политика?
Судя по международному опыту, в трудовой миграции бросаются в глаза две основных тенденции. Работникам с высоким уровнем образования при въезде в страну предоставляются различные льготы, а иммиграция низкоквалифицированной рабочей силы скорее ограничивается. Миграция с целью получения образования скорее приветствуется, поскольку считается, что человек, который проучился в Эстонии от трех до пяти лет, проще интегрируется в эстонском обществе. Семейная миграция является неотъемлемой частью миграции как таковой, то есть, если человек уже получил долгосрочный вид на жительство, он всегда может привезти сюда близких родственников.
В рамках своего проекта мы разработали ряд рекомендаций, которые стоит иметь в виду при формировании миграционной политики. Давайте рассмотрим трудовую миграцию.
В первую очередь нужно разделять работников высокой квалификации и низкой квалификации. Основанием для разделения является, с одной стороны, уровень образования, а с другой стороны средний уровень заработной платы в соответствующей сфере.
В случае высококвалифицированной рабочей силы (инженеров, ученых, ИТ-специалистов и т. д.) можно скорее говорить о постоянном (или, по меньшей мере, долгосрочном) виде на жительство, то есть, переезде на ПМЖ. Миграция с целью постоянного жительства может быть основана на иммиграционных квотах, регулирующей иммиграцию системе баллов [1] и наличии рабочего места, соответствующего образованию и квалификации.
Что касается низкоквалифицированной рабочей силы (разнорабочие, горничные, работники для сбора урожая и т. д.), имеет смысл говорить о временном разрешении на работу, окончание срока действия которого обычно приводит к обратной миграции, то есть, человек отправляется обратно домой. В определенных случаях временные виды на жительство могут быть промежуточным этапом для получения постоянного вида на жительство, например, если человек работает в сфере, для которой не хватает местной рабочей силы, начал учиться в университете, вступил в брак и т. д.
Временная миграция основана на потребностях рынка труда и проверке рынка труда (оценке того, имеется ли необходимая рабочая сила на месте); к тому же добавляется критерий заработной платы, которая может варьироваться в зависимости от специальности или отрасли экономики. Критерий заработной платы, как правило, означает чуть более высокую заработную плату, чем местный житель получал бы на той же должности.
С высокой вероятностью Эстония надолго останется в основном целью иммиграции из стран СНГ; мигранты из Африки, Азии и т. д. скорее заинтересованы в дальнейшем переезде в Северные страны, где выше и уровень жизни, и социальные пособия. Вероятнее всего, уровень жизни в Эстонии и Северных странах будет различаться в течение еще 10–15 лет. Это приведет к двоякого рода последствиям: с одной стороны, по сравнению с Северными странами риск радикализации и крупных культурных конфликтов определенно будет меньше. В то же время имеется угроза политике безопасности, поскольку из-за малоэффективной интеграционной политики иммигранты из стран СНГ попадут в информационное пространство России. К тому же это может усилить пространственную сегрегацию и разрыв на рынке труда. Поэтому успех обеспечит только эффективная интеграционная политика.
Опыт различных государств демонстрирует, что успеха добиваются страны, чью иммиграционную политику характеризуют гибкие правила, применяемые в зависимости от потребностей государства. Время догм в сегодняшнем динамичном мире прошло.
[1] Суть системы баллов состоит в том, что государством установлен определенный набор признаков (образование, возраст, специальность, опыт работы и т. д.), которые зависят от потребностей рынка труда в конкретной стране и позволяют человеку подать заявление на получение разрешения на работу и вида на жительства в упрощенном порядке.
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