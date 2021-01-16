Эаметс: до того, как обсуждать тему интеграции, нужно принять решение, кого впускать в страну

В рамках только что завершенного проекта RITA Ränne «Зависимость от миграции и интеграционные задачи, стоящие перед эстонским государством, работодателем, сообществами и образованием» (2018–2020) мы составили долгосрочные демографические прогнозы до 2100 года (подробнее о них написано в издании Riigikogu Toimetised, №38, 2018 г.). Основной аргумент, почему догмы больше не применимы, состоит в том, что снижение количества людей работоспособного возраста не всегда означает снижение количества работников. Приведем несколько примеров из недавнего прошлого. В период с 2000 по 2017 год население Эстонии сократилось на 52 000 человек, в то время как количество работников за тот же период выросло на 72 000 человек. Крайне важным показателем в этом случае является уровень занятости населения, который отображает долю занятых среди всего населения работоспособного возраста. На сегодняшний день в нашей стране высокий уровень занятости, но в будущем он, в принципе, может стать еще выше.

Что повысит уровень занятости в будущем? Можно назвать несколько факторов, например, пенсионный возраст точно повысится. Следовательно, уровень занятости пожилых будет выше, чем сейчас. Во-вторых, следующие поколения будут выходить на рынок труда с более высоким уровнем образования, чем в наши дни. Более высокий уровень образования, как правило, отражается и в более высоком уровне занятости. В-третьих, предположим, внедрение единой школьной системы в Эстонии, снизит разрыв между эстонцами и русскими на рынке труда. Результатом также станет повышение уровня занятости, поскольку жители страны, говорящие на других языках, будут лучше интегрированы на рынке труда.

Еще один крайне важный недочет наших долгосрочных демографических прогнозов, сделанных до сих пор, – это недооценивание миграции. Эстония уже шесть лет как является целью иммиграции. Таким образом, если миграционное сальдо останется положительным, количество налогоплательщиков в будущем уменьшиться не должно. В то же время следует учитывать, что, поскольку иммигранты будут неэстонцами, доля эстонцев в населении страны уменьшится.

В-третьих, нельзя исключать, что щедрые меры семейной политики все же приведут к повышению коэффициента рождаемости, на одну женщину будет рождаться больше детей, и разница по сравнению с так называемым идеальным коэффициентом воспроизводства населения (2,1) сократится.

Если же вернуться к стандартным утверждениям, тема повышения налогов действительно может обсуждаться, но здесь тоже скорее возникает вопрос, какие именно налоги мы будем взимать в будущем. То есть, время сегодняшней налоговой системы (более значительная доля косвенных налогов по сравнению с прямыми налогами) может подходить к концу. То, что хорошо работало в девяностых, не обязательно эффективно сейчас и останется таковым в будущем. Особенно при взгляде на Эстонию в рейтингах экономического неравенства.

Ключ к успеху – более эффективная интеграция иммигрантов