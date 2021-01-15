Как в Голливуде: виллы в Латвии стоимостью в миллионы

Вот лишь некоторые из частных домов, стоимость которых превышает два миллиона евро.

Вилла, достойная кинофильма

Цена - 2 300 000 евро

ФОТО: Baltic Sotheby's International Realty

Вилла находится в Лиелупе, на первой береговой линии на проспекте Булдуру. Она расположена на озелененной прилегающей территории площадью 848 кв. м, а площадь самой виллы составляет 433,2 квадратных метра.

Нулевой этаж виллы выделен под подземную автостоянку для двух машин, технические и хозяйственные помещения, а также баню. В свою очередь, на первом этаже размещена обширная гостиная с камином, кухней и обеденной зоной с выходом на внешнюю террасу. На втором этаже - рабочий кабинет, три спальни и ванная комната, а на третьем этаже находится хозяйская спальня с собственными гардеробной и ванной комнатой, а также обширной террасой для загорания.

Конструкция здания выполнена из монолитного бетона, у него алюминиевые конструкции окон и вентилируемый фасад из каменной плитки.

Шик Межапарка

Цена - 4 500 000 евро

ФОТО: Baltic Sotheby's International Realty

Улица Хамбургас - одна из красивейших улиц Межапарка. Уже многие десятилетия жизнь в этой упорядоченной среде привлекала различные посольства и известных в обществе людей, большие семьи и художников. На этой улице находится очень дорогая и элегантная постройка, похожая на небольшой дворец. И действительно - общая площадь дома может соревноваться с целым дворцом, в частности, площадь жилого дома составляет 1000 квадратных метров, а жилая площадь - 836 квадратных метров. В свою очередь общая площадь территории составляет 2193 квадратных метра.

Отдельные помещения выделены не только под бассейн, но и под турецкую баню и солярий. Рядом с кухней имеются обеденная зона и отдельная гостиная с камином, откуда есть удобный выход на террасу, в библиотечную зону или отдельный кабинет. На второй этаж дома ведут роскошные ступени, являющиеся настоящим произведением искусства.

Территорию вокруг дома украшает прекрасный сад - посажены цветы, растут характерные для Межапарка сосны, соседствующие с различными декоративными насаждениями.

Резиденция в сосновом парке

Цена - 2 450 000 евро

ФОТО: Baltic Sotheby's International Realty

Частный дом находится в очень тихом месте в Лиелупе, вблизи соснового парка, на проспекте Булдуру, который считается одним из самых изысканных районов жилых домов в Юрмале.

Построенная в классическом стиле резиденция находится на обширной и благоустроенной территории, имеется ухоженный сад с дорожками из брусчатки, освещением, автоматическими воротами и видеонаблюдением.

На первом этаже дома оборудованы гостиная, отдельная кухня, отдельная столовая, гостиная с фортепиано, кабинет и зимний сад. На второй этаж ведет красивая деревянная витая лестница. На прилегающей территории расположен отдельный банный домик, отлично подходящий как для отдыха, так и для релаксирующих процедур.

Жемчужина югендстиля

Цена - 4 700 000 евро

ФОТО: Baltic Sotheby's International Realty

Достойная герцога резиденция находится почти на самом берегу моря. Построенное в югендстиле здание полностью реновировано с сохранением исторической архитектуры дома. Роскошный юрмальский дом получил несколько наград за дизайн здания и сада.

В доме оборудованы обширная кухня, пол которой покрыт венецианским мрамором, пять спален, библиотека, рабочий кабинет, девять ванных комнат, кухонное помещение и столовая. В каждой спальне есть ванная и гардеробная.

Кроме того, в этом доме оборудованы профессиональная кухня и помещения для обслуживающего персонала. Не считая впечатляющего числа комнат, в доме имеется 72-метровый бассейн, джакузи и два вида бань - турецкая и русская. Дом дополняет благоустроенный сад с выложенными брусчаткой освещенными дорожками, экзотическими декоративными растениями и ухоженным газоном. Общая площадь дома составляет 1286 квадратных метров, а площадь территории - 2971 квадратный метр.