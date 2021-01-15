Пт, 15.01.2021
Это вызвало настолько значительный раскол в обществе, что у нас больше не было четкого желания продолжать эту тему. Майлис Репс
Майлис Репс
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Исследование ⟩ Вероятность заразиться коронавирусом удвоилась

Коронавирус. ФОТО: Shutterstock

Из первичных результатов мониторингового исследования коронавируса ученых Тартуского университета выясняется, что незатронутых вирусом уездов не осталось, а распространяемость удвоилась, пишет Postimees.

Руководитель исследования, профессор семейной медицины ТУ Руть Калда сказала, что протестированы почти 2250 человек. В рамках исследования еще остаются те, кому предстоит пройти тестирование.

Сейчас среди протестированных положительным оказался 51. В их числе семеро уже переболели и признаны здоровыми, но их анализы все еще положительные: «Таким образом, можем сказать, что 44 человека носят инфекцию и опасны. То есть процент заражаемости составляет 2,2». В свою очередь это означает, что каждый 48-й житель Эстонии может распространять вирус.

На вопрос, как ситуация изменилась по сравнению с прошлым исследованием, Калда ответила, что все стало хуже: «Если мы возьмем этап прошлого исследования, то тогда процент составлял 1,1, а теперь — 2,2. Это двукратное повышение».

Если теперь ученые говорят, что в Эстонии в среднем заражены 23 000 человек, то до Рождества речь шла о 13 000: «Это все же большое повышение».

Кроме того, на основании нынешних данных ученые видят, что распространяемость коронавируса широко представлена во всех уездах: «Такого широкого распространения у нас не было, чтобы не оставалось ни одного незатронутого уезда. Ида-Вирумаа и Харьюмаа при это выбиваются вперед».

И доля бессимптомных зараженных увеличилась по сравнению с предыдущим этапом исследования: сейчас бессимптомных — 46 процентов: «Таким образом, ясно объясняется и то, почему не увеличиваются показатели зараженных, поскольку бессимптомные, вероятнее всего, к врачам не обратятся».

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