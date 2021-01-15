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Пхеньян представил баллистическую ракету нового типа, предназначенную для запуска с подводной лодки. Государственные СМИ КНДР описывают ее как «самое мощное оружие в мире».

Пхеньян представил баллистическую ракету нового типа, предназначенную для запуска с подводной лодки. Государственные СМИ КНДР описывают ее как «самое мощное оружие в мире».

Несколько таких ракет в четверг участвовали в военном параде, за которым наблюдал лидер страны Ким Чен Ын.

Демонстрация военной мощи в северокорейской столице произошла за несколько дней до инаугурации нового президента США Джо Байдена, но вообще-то была приурочена к окончанию съезда единственной в стране Трудовой партии Кореи.

На фотографиях, распространенных агентством ЦТАК, видны по меньшей мере четыре большие черно-белые ракеты, которые провозят на тягачах мимо размахивающей флагами толпы.

Незадолго до этого Ким Чен Ын, выступая на партийном съезде, назвал США «величайшим врагом» своей страны.

Военные специалисты говорят, что раньше таких ракет не видели. «Новый год, новый "Пуккыксон"», - написал в «Твиттере» эксперт по Северной Корее Анкит Панда.

«Пуккыксон» («Полярная звезда») - принятое в КНДР название разрабатываемой серии ракет подводного базирования. Ракета «Пуккыксон-1», известная с 2016 года, имеет дальность до 1300 км. Характеристики нового "Пуккыксона" пока неизвестны.

О том, что Пхеньян готовит испытание новой ракеты, американские военные аналитики предупреждали еще в сентябре прошлого года, ссылаясь на снимки из космоса.

КНДР располагает неустановленным количеством дизельных подлодок, несколько устаревших, но пригодных для ракетных пусков.

Демонстрация силы

Ким Чен Ын, одетый в кожаное пальто и меховую шапку, улыбался и махал рукой, приветствуя проходившие по площади, названной в честь его отца Ким Чен Ира, пехоту, артиллерию и танки.

«На площадь одна за другой вступили баллистические ракеты подводного базирования, самое мощное оружие в мире, убедительно демонстрируя могущество революционных вооруженных сил», - говорится в репортаже, распространенном ЦТАК.

На параде отсутствовала самая большая северокорейская баллистическая ракета сухопутного базирования, показанная на аналогичном мероприятии в октябре прошлого года. По оценкам специалистов, агрегат впечатляющих размеров способен нести ядерную боеголовку и достичь любой точки США.

Демонстрация военной мощи последовала за закрытием очередного съезда Трудовой партии Кореи, который проводится раз в пять лет.

Выступая перед делегатами, Ким Чен Ын обещал усиливать военную, в том числе ядерную, мощь КНДР, особо упомянув баллистические ракеты наземного и морского базирования с большим радиусом действия и какие-то «сверхкрупные боеголовки».

В своей речи северокорейский лидер обрушился на США, назвав их «нашим главным врагом и главным препятствием для нашей революции».

«Кто бы ни находился у власти, сущность их политики в отношении Северной Кореи не изменится никогда», - провозгласил он.

При Ким Чен Ыне, унаследовавшим власть от отца в 2011 году, программа создания новых вооружений быстро прогрессирует. По его словам, это необходимо для защиты от американского вторжения.

Вызов Байдену?

Эксперты считают новые ракеты посланием администрации Байдена. «Они хотят, чтобы мы обратили внимание на их растущие возможности в создании больших твердотопливных носителей», - написал в «Твиттере» Анкит Панда.

Ракеты на жидком и твердом топливе имеют свои достоинства и недостатки. Сильной стороной последних является быстрая готовность к старту.

В июне 2018 года Дональд Трамп и Ким Чен Ын провели беспрецедентную личную встречу в Сингапуре, за которой последовали еще две, в том числе сенсационное рукопожатие на демаркационной линии между Южной Кореей и КНДР ровно через год.

Но в целом американо-северокорейские отношения оставались довольно хаотичными и непредсказуемыми. Риторика лидеров варьировалась от комплиментов до оскорблений и угроз. Стороны не договорились о свертывании ядерной программы КНДР и, соответственно, о снятии санкций с Пхеньяна.

Бряцание оружием

Лора Бикер, корреспондент Би-би-си в Сеуле

Генсек правящей партии и председатель Госсовета КНДР, предпочитающий, чтобы местные СМИ называли его «маршалом Ким Чен Ыном», в 2020 году сравнительно редко заявлял о себе.

Последняя неделя выдалась для него занятой. Партийный съезд дал Киму трибуну для основополагающих заявлений и повод показать новые ракеты, хотя на глобальном уровне съезд оказался в тени бурных событий в США и пандемии Covid-19.

По площади провезли новые баллистические ракеты морского базирования и наземные ракеты малой дальности. Такое бряцание оружием должно было продемонстрировать народу Северной Кореи, что, несмотря на блеклую ситуацию в экономике, страдающая от бедности страна в военной области кое на что способна.

Это также прямой вызов новой администрации США.

Всем вновь стало очевидно, что Северная Корея не собирается выходить из самоизоляции и добиваться отмены экономических санкций, продолжая, назло и вопреки мировому сообществу, создавать ядерное оружие.

Во время передачи власти Барак Обама сказал Дональду Трампу, что Северная Корея должна быть его ключевым приоритетом в сфере национальной безопасности.