Пт, 15.01.2021
Это вызвало настолько значительный раскол в обществе, что у нас больше не было четкого желания продолжать эту тему. Майлис Репс
Майлис Репс
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  • Эстония
  • Женщина вызвала лежащему на улице мужчине скорую помощь и получила в свой адрес брань
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Женщина вызвала лежащему на улице мужчине скорую помощь и получила в свой адрес брань

Tartu kiirabi. Foto on illustratiivne. ФОТО: SCANPIX

Вчера около полудня в Тарту пожилой мужчина, выгуливавший собаку, упал перед домом лицом в снег. "Я случайно выглянула в окно и увидела, что он не может встать. Пьяным он не выглядел. Я испугалась и позвонила 112. У человека может же быть инсульт, инфаркт, если он вот так падает! Но стало ясно, что не стоит торопиться никого спасать, потому что вас могут грубо обругать», - описала порталу Tervis случившееся женщина.

Председатель правления Тартуской скорой помощи Вероника Рейнхард заявила, что случившееся действительно заслуживает сожаления, но работник скорой помощи просто пытался держать с позвонившей им женщиной необходимую во время пандемии дистанцию.

«Приехала скорая помощь, мужчину подняли, с ним что-то сделали в машине. Я ходила с его дрожащей собакой на руках вокруг машины, не зная, что будет дальше. Я пыталась поговорить с водителем, но получила в свой адрес брань», - рассказала женщина об инциденте.

«Что вы мне в спину упираетесь! Не лезьте сюда! У вас нет  маски! Я ничего не знаю о собачьих приютах! Что вы передергиваете мои слова! Не лезьте, не толкайтесь, кричал на меня водитель скорой. Но на мне была голубая маска», - объяснила вызвавшая скорую женщина.

«В любом случае, я не заслужила этой ругани», - сказала он с возмущением. 

«Работники скорой помощи также прокомментировали, что теперь они вынуждены ездить поднимать упавших. Машины скорой помощи, очевидно, работают на пределе возможностей, особенно в условиях нынешнего коронакризиса, но, пожалуйста, давайте оставаться людьми!»

По словам председателя правления Тартуской скорой помощи Вероники Рейнхард, тамошняя скорая помощь считает очень важным обеспечивать качественную медицинскую помощь всем жителям, нуждающимся в неотложной помощи.

«Нынешняя эпидемиологическая ситуация привела к изменениям в режимах работы бригад. Члены бригады надевают хирургическую маску и, по мере необходимости, визир. Чтобы обеспечить непрерывность работы скорой помощи и предотвратить заболевание работников, их обучают избегать ненужных контактов, особенно с людьми, которые не носят адекватные средства индивидуальной защиты. Пациенту же сама скорая помощь предоставляет хирургическую маску», - объяснила Рейнхард.

«Очень жаль, что человек, вызвавший скорую помощь, почувствовал, что к нему плохо обращаются, когда водитель скорой помощи попытался держать его на безопасном расстоянии от себя, защищая как себя, так и его, потому что работник скорой помощи также может быть скрытым носителем вируса. Мы обязательно подчеркнем нашим сотрудникам необходимость вежливых объяснений», - сказала она, добавив, что с членами бригады, которые отреагировали на этот вызов, уже проведена беседа.

«Восприятие населением предотвращения распространения Covid-19 неодинаково, а в некоторых случаях встречается и злонамеренное поведение, когда хирургическая маска, предложенная работниками скорой помощи, демонстративно снимается. Я хотела бы еще раз напомнить, что мы сможем остановить распространение болезни только в том случае, если все будем правильно носить маску, менять ее по мере необходимости, сохранять дистанцию ​​и уважать наших работников скорой помощи, позволяя им выполнять свою работу и соблюдая  безопасное расстояние».

Скорая помощь принесла женщине извинения за случившееся.

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