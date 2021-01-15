Женщина вызвала лежащему на улице мужчине скорую помощь и получила в свой адрес брань

Председатель правления Тартуской скорой помощи Вероника Рейнхард заявила, что случившееся действительно заслуживает сожаления, но работник скорой помощи просто пытался держать с позвонившей им женщиной необходимую во время пандемии дистанцию.

«Приехала скорая помощь, мужчину подняли, с ним что-то сделали в машине. Я ходила с его дрожащей собакой на руках вокруг машины, не зная, что будет дальше. Я пыталась поговорить с водителем, но получила в свой адрес брань», - рассказала женщина об инциденте.

«Что вы мне в спину упираетесь! Не лезьте сюда! У вас нет маски! Я ничего не знаю о собачьих приютах! Что вы передергиваете мои слова! Не лезьте, не толкайтесь, кричал на меня водитель скорой. Но на мне была голубая маска», - объяснила вызвавшая скорую женщина.

«В любом случае, я не заслужила этой ругани», - сказала он с возмущением.

«Работники скорой помощи также прокомментировали, что теперь они вынуждены ездить поднимать упавших. Машины скорой помощи, очевидно, работают на пределе возможностей, особенно в условиях нынешнего коронакризиса, но, пожалуйста, давайте оставаться людьми!»

По словам председателя правления Тартуской скорой помощи Вероники Рейнхард, тамошняя скорая помощь считает очень важным обеспечивать качественную медицинскую помощь всем жителям, нуждающимся в неотложной помощи.

«Нынешняя эпидемиологическая ситуация привела к изменениям в режимах работы бригад. Члены бригады надевают хирургическую маску и, по мере необходимости, визир. Чтобы обеспечить непрерывность работы скорой помощи и предотвратить заболевание работников, их обучают избегать ненужных контактов, особенно с людьми, которые не носят адекватные средства индивидуальной защиты. Пациенту же сама скорая помощь предоставляет хирургическую маску», - объяснила Рейнхард.

«Очень жаль, что человек, вызвавший скорую помощь, почувствовал, что к нему плохо обращаются, когда водитель скорой помощи попытался держать его на безопасном расстоянии от себя, защищая как себя, так и его, потому что работник скорой помощи также может быть скрытым носителем вируса. Мы обязательно подчеркнем нашим сотрудникам необходимость вежливых объяснений», - сказала она, добавив, что с членами бригады, которые отреагировали на этот вызов, уже проведена беседа.

«Восприятие населением предотвращения распространения Covid-19 неодинаково, а в некоторых случаях встречается и злонамеренное поведение, когда хирургическая маска, предложенная работниками скорой помощи, демонстративно снимается. Я хотела бы еще раз напомнить, что мы сможем остановить распространение болезни только в том случае, если все будем правильно носить маску, менять ее по мере необходимости, сохранять дистанцию ​​и уважать наших работников скорой помощи, позволяя им выполнять свою работу и соблюдая безопасное расстояние».