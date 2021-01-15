«Когда-нибудь я до тебя доберусь и убью»: мать двух детей была вынуждена жить в настоящем кошмаре

Женщина попыталась быстро уйти от преследовавшего ее мужчины, но перед ней возникла стена магазина, и бывшие супруги замерли в тупике между магазинными полками. Они обменялись несколькими нервными фразами. Разъяренный мужчина схватил женщину за подбородок, сжал его и прошипел: «Когда-нибудь я до тебя доберусь и убью».
Этот инцидент прошлой осенью стал последней каплей, переполнившей чашу терпения матери двух маленьких детей. Находившийся на грани безумия мужчина в течение нескольких месяцев осыпал ее угрозами, оскорблениями, обвинениями, издевался над бывшей женой, унижал ее и снова угрожал, пишет Lõuna-Eesti Postimees.
Вы спросите почему? Потому что летом жена наконец решилась расправить плечи и уйти вместе с детьми от терроризирующего мужа. Однако за этим последовало то, что заставило женщину опасаться за свою жизнь и жизнь своих детей.
Полный контроль
До того, как осенние события привели к кульминации, Теэле (в целях безопасности жертвы ее имя, а также имя преступника изменены) более десяти лет страдала от психологического насилия со стороны мужа. Сама она называла это мужской ревностью, но, по мнению экспертов, это слишком мягкая оценка.
Ее муж Яак требовал полного контроля над ее жизнью, ограничив ее перемещения. Он контролировал, с кем она общается, когда возвращается домой, рылся в ее телефоне и подозревал, что она может его бросить. Яак часто пил, и дети в итоге стали бояться отца со взрывным характером.
«Ужас, как я ненавижу тебя. Я никого так раньше не ненавидел».
Прошлым летом Теэле решила прекратить длившееся более чем десять лет совместное проживание и уехала с детьми. Сначала казалось, что муж даже с пониманием отнесся к этой ситуации. В полиции Теэле рассказала, что муж обещал исправиться и верил, что жена и дети однажды вернутся. Яак также искал помощи в борьбе с алкоголизмом.
Психологический террор
Однако во второй половине лета тон мужа изменился. В посланиях, отправленных Теэле, тон стали задавать обвинения, унижения и угрозы. Муж дал понять, что в распаде семьи винит жену. История стала совсем скверной, когда муж пригрозил опубликовать в интернете фотографии, сделанные во время совместной жизни пары и предназначенные только для них самих.
Это привело к тому, что Теэле обратилась за помощью в полицию. Когда Яак получил «усмиряющий» звонок из полиции, он на время отступил, но вскоре письма возобновились. Постепенно это переросло в бурлящий словесный поток жалости к себе, обвинений, угроз, издевательств и гнева.
«Ужас, как я ненавижу тебя. Я никого так раньше не ненавидел», - один из примеров. «Мне нужна твоя поддержка, без тебя я не справлюсь», - говорится в другом сообщении. «Я могу лишить жизни тебя и себя». И так далее. Часто в сообщениях он так проходился по внешности, образу жизни и взглядам Теэле, что на страницах приличной газеты это и напечатать нельзя.
Слежка
Некоторые из этих электронных писем были длиннее, но большая их часть состояла всего из нескольких предложений. В некоторые дни на почту Теэле приходило очень много писем. Десятки писем с интервалом всего в несколько минут.
В сентябре Теэле заблокировала номер Яака, чтобы прекратить поток сообщений и звонков. Когда он это понял, начал звонить на номер ребенка или с неизвестного номера. Теэле показалось, что Яак стал за ней следить. Несколько раз Facebook присылал сообщение, что в аккаунт Теэле пытались войт. «Он знал, где я была и с кем общалась. Он знал, когда моя машина стоит у дома», - рассказала Теэле следователю.
Встреча произошла в октябре. Теэле, выходя из машины на парковке магазина, заметила, что автомобиль Яака стоит рядом. Раздраженный Яак приказал ей сесть в машину. «Я боялся, что он может напасть на меня, - призналась Теэле. - Я решила войти в магазин с другими людьми».
Яак последовал за ней, и когда припер ее к стене торгового зала, потребовал сказать, где она была. Теэле ответила, что не хочет разговаривать с ним. Тогда Яак ударил ее по ноге, схватил за подбородок и стал угрожать, что убьет ее.
Не хотел напугать
На следующее утро Яак был задержан полицией, допросили его днем позже. «Моей целью не было ее напугать. Моя цель состояла в том, чтобы получить объяснения по поводу расставания, причины которого, к сожалению, я до сих пор не знаю», - сказал Яак следователю.
Он признался, что несколько месяцев беспокоил Теэле звонками, сообщениями и электронными письмами. «Посылая непристойности и оскорбления, я надеялся вызвать у себя отвращение к ней, но у меня ничего не вышло. Я очень сожалею об этом, но то, что отправлено, было отправлено».
Яаку было предъявлено обвинение в преследовании, и по соглашению с прокурором суд приговорил его к четырем месяцам условного тюремного заключения с испытательным сроком в один год, к чему также добавляется запрет на приближение сроком в один год и шесть месяцев.
Эта история - одна из многих и ни на одном этапе не удивит опытного профессионала. По словам одного из самых известных в Эстонии экспертов по насилию в близких отношениях, клинического психотерапевта Кайт Синисалу, домашний террор обычно имеет очень похожие истории развития.
«Когда мы говорим о насилии в близких отношениях, мы говорим о типе насилия, в результате которого люди могут умереть. От рук партнера или от собственных рук», - говорит Синисалу. Самым опасным для женщины временем может оказаться тот момент, когда она решит расправить плечи и избавиться от мучительных отношений.
«Я не стесняюсь говорить, что мы своей работой предотвращаем убийства»
«С того дня, как женщина пойдет в полицию, обратится за помощью для жертв в приют, угроза сохраняется в течение периода от трех до пяти лет, - рассказывает Синисалу. - В течение этого времени, говорит международный опыт, происходит больше всего убийств женщин. Во время близких отношений с применением насилия, если они проходят, так сказать, «спокойно», убийства происходят реже».
По ее словам, ситуация в Эстонии несколько лучше (убивают не так много женщин), и в качестве причин она называет наличие приютов для женщин и расширение системы поддержки жертв. «Я не стесняюсь говорить, что мы своей работой предотвращаем убийства».
По словам Синисалу, обещание убить женщину - распространенная угроза, к которой нельзя относиться легкомысленно, даже если мужчина позже подтвердит, что он всерьез об этом не думал. «Очень хорошо, что вы об этом не думали, но если вы были жестоки, я не могу быть такой глупой, чтобы не воспринимать это всерьез», - говорит Синисалу.
Перейти за черту
До понимания, что мужчина может представлять опасность для жизни жертвы или ее близких, доходят шаг за шагом, пересекая красную линию. То, что вчера казалось невозможным, случится сегодня, а следующая преграда упадет завтра. К банальному крику «Я тебя убью!» нужно относиться со всей осторожностью, поскольку мужчина становится непредсказуемым.
«Это всегда вопрос жизни и смерти. От рук партнера или своих собственных»
«Женщина говорит, что он никогда ее не толкнет, но он толкает. Хорошо, это у него сдали нервы, но он меня никогда не ударит. Но он бьет ладонью. Ну ударил, с кем не бывает? Но не кулаком же! И вот он бьет кулаком, а потом - уже ногой, и неоднократно, - объясняет Синисалу. - И вот он говорит, что убьет тебя. Это фраза, которую я слышала от сотню раз от сотни женщин. У них был один общий страх: я не знаю, где его границы, поскольку он десятки раз уже переступал черту».
«Есть те, кто целится в своих жертв из ружья и даже стреляют в стену. Женщина с детьми выпрыгивает прямо из закрытого окна, через стекло, все окровавленные, а мужчина стреляет им вслед по снегу...Женщина боится, что ее убьют. В таких случаях это всегда вопрос жизни и смерти. От рука партнера или своих собственных», - добавляет Синисалу.
Обработка на каждом этапе
Со временем женщина в насильственных отношениях теряет себя, привыкая к ситуации, когда мужчина решает в ее жизни всё. Это не происходит в одночасье. «Например, женщина приходит с работы, а мужчина объявляет: ты ходила в гараж заниматься сексом с незнакомыми мужчинами. Женщина говорит, нет, честное слово, не ходила. Мужчина в свою очередь: я знаю, что ты ходила, - рассказывает Синисалу. - Это манипуляция, при которой вы заставляете другого человека сомневаться в его чувствах, памяти и понимании вещей. Если вы постоянно повторяете мне, что снег черный и делаете это уверенно, я сначала пытаюсь спорить, но потом начинаю думать, что, может быть, я ошибаюсь... Такая обработка происходит на всех уровнях. Этим убивается самооценка человека».
Насилие — не ревность
«Насилие в близких отношениях - это контроль и власть, сопровождающиеся манипуляциями. Я видел случаи, когда женщины были жертвами годами, даже в течение тридцати лет, - говорит старший прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Тоомас Лийва. - Есть примеры, когда женщина полностью находится под контролем, она даже не может выйти во двор».
По словам Лийва, то, что ведет к порабощению женщины мужчиной, нельзя охарактеризовать мягким словом «ревность». «Это не ревность, поскольку если любишь человека, не будешь причинять ему вред. Это на самом деле контроль и манипуляция, форма психопатии», - говорит он.
К сожалению, по словам Лийва, есть много психопатов, которые думают, что мерилом мужественности является контроль и кулаки. «Но, - он повышает голос, - мы еще раз повторяем: в Эстонской Республике никто не может быть чьей-то собственностью. В браке или сожительстве равные стороны находятся в равных условиях. Если женщина хочет быть замужем, - она замужем или сожительствует, а если она считает, что с нее хватит, - она уходит, и другая сторона не может винить в этом никого, кроме себя. Посмотрите в зеркало! Делали ли вы все, чтобы ваша жена или сожительница остались бы с вами до самой смерти?»
«Уходите! Не оглядывайтесь! Живем один раз. Растите детей и сделайте все, чтобы они не пошли по стопам своего отца».
Наряду с мужчинами, женщинами и детьми одним из персонажей домашнего насилия часто является алкоголь. Действия агрессивного человека также обычно оправдываются в том стиле, что «он не делает этого на трезвую голову». Алкоголизм также может быть щитом для мужчины, с помощью которого женщину пробивают на жалость - «как мне уйти, я ему нужна». Тоомас Лийва рекомендует выкинуть эти мысли из головы.
«Никто не должен жертвовать собой, - говорит он. - Я советую всем женщинам, чьи мужья каждую неделю заглядывают на дно бутылки, как можно скорее начать новую жизнь, поскольку эта плохо закончится. Рано или поздно. В этой ситуации могу порекомендовать: будьте эгоистичны. Вы живете один раз. Больше возможностей не будет. Вы работали, чтобы сохранить отношения, вы использовали любую возможность, чтобы изменить мужчину. Уходите! Не оглядывайтесь! Живем один раз. Растите детей и сделайте все, чтобы они не пошли по стопам своего отца. Это моя рекомендация как прокурора».
Услуга опорного центра для женщин
Опорные центры для женщин (приюты), куда могут обратиться женщины, ставшие жертвами насилия, вместе со своими детьми, находятся во всех уездах. В опорном центре таким женщинам предлагаются безопасная среда и консультирование, а при возможности – также временное размещение. Подробнее прочесть об услуге опорного центра для женщин можно на сайте Департамента социального страхования.