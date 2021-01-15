«Когда-нибудь я до тебя доберусь и убью»: мать двух детей была вынуждена жить в настоящем кошмаре

По ее словам, ситуация в Эстонии несколько лучше (убивают не так много женщин), и в качестве причин она называет наличие приютов для женщин и расширение системы поддержки жертв. «Я не стесняюсь говорить, что мы своей работой предотвращаем убийства».

По словам Синисалу, обещание убить женщину - распространенная угроза, к которой нельзя относиться легкомысленно, даже если мужчина позже подтвердит, что он всерьез об этом не думал. «Очень хорошо, что вы об этом не думали, но если вы были жестоки, я не могу быть такой глупой, чтобы не воспринимать это всерьез», - говорит Синисалу.

Перейти за черту

До понимания, что мужчина может представлять опасность для жизни жертвы или ее близких, доходят шаг за шагом, пересекая красную линию. То, что вчера казалось невозможным, случится сегодня, а следующая преграда упадет завтра. К банальному крику «Я тебя убью!» нужно относиться со всей осторожностью, поскольку мужчина становится непредсказуемым.

«Это всегда вопрос жизни и смерти. От рук партнера или своих собственных» 12

«Женщина говорит, что он никогда ее не толкнет, но он толкает. Хорошо, это у него сдали нервы, но он меня никогда не ударит. Но он бьет ладонью. Ну ударил, с кем не бывает? Но не кулаком же! И вот он бьет кулаком, а потом - уже ногой, и неоднократно, - объясняет Синисалу. - И вот он говорит, что убьет тебя. Это фраза, которую я слышала от сотню раз от сотни женщин. У них был один общий страх: я не знаю, где его границы, поскольку он десятки раз уже переступал черту».

«Есть те, кто целится в своих жертв из ружья и даже стреляют в стену. Женщина с детьми выпрыгивает прямо из закрытого окна, через стекло, все окровавленные, а мужчина стреляет им вслед по снегу...Женщина боится, что ее убьют. В таких случаях это всегда вопрос жизни и смерти. От рука партнера или своих собственных», - добавляет Синисалу.

Обработка на каждом этапе