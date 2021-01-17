Вс, 17.01.2021
Ущерб был невообразимым, и он сильно повлиял на повседневную жизнь всех нас. Индрек Касела
Индрек Касела
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Для перехода на единую эстонскую школу необходим толчок

Маругус Педасте. ФОТО: Erakogu

В Эстонии очень много хороших школ, прекрасных учителей и талантливых учеников, но у нас до сих пор две школьные системы, что приводит к воспроизводству сегрегации, пишет Маргус Педасте, профессор образовательных технологий Тартуского университета и координатор рабочих групп по интеграции проекта RITA-ränne.

Сегодня уже не подлежит никакому сомнению факт, что учащиеся школ с эстонским и русским языком обучения показывают разные результаты. Тесты PISA демонстрируют, что уже к 15 годам учащиеся школ с русским языком обучения на год отстают от своих сверстников, которые учатся на эстонском языке. Нет никаких оснований полагать, что в школах, где обучение ведется на русском языке, учатся ученики с худшими предпосылками. Дело скорее в том, что в школах с русским языком обучения ученики не достигают результатов, соответствующих их способностям. Однозначно и то, что в школе с русским языком обучения ученики не могут освоить эстонский язык в достаточной степени для того, чтобы на равных конкурировать при получении дальнейшего образования и на рынке труда. Если одна часть эстонского общества заведомо находится в менее выигрышном положении, то надо задаться вопросом, возможно ли изменить ситуацию.

Знаем ли мы, как изменить ситуацию? Да, у ученых ответ есть. Научные группы, в последние три года анализировавшие проблему в рамках проекта RITA-ränne, знают, как должен выглядеть переход на единую эстонскую школу.

Уже около двух лет назад мы, основываясь на исследованиях и наработанном опыте, дали в издании Postimees (см. выпуск от 9.04.2019) определение единой эстонской школе, описав, как следует двигаться в этом направлении. Напомним, что единая эстонская школа – это школа, в которой вместе учатся ученики с разным языковым и культурным фоном, которым гарантируется обучение преимущественно на эстонском языке, отправной точкой которого являются принципы современной концепции обучения и которое поддерживает формирование эстонской государственной идентичности и самореализацию в обществе, но где в то же время ценится культурная идентичность учеников. Подобное видение также может применяться в дошкольных учебных заведениях.

За последние два года мы разработали пять моделей, на основании которых возможно двигаться в направлении единой эстонской школы. Разработанные модели принимают во внимание местный контекст и текущее положение школы. Принимается во внимание доля эстонцев в местном населении – составляет она менее 10% или более 90%. Также учитывается и то, считают ли родители, что при обучении на эстонском языке детей с другим языковым и культурным фоном будут страдать их предметные знания. И даже то, в какой степени нынешний директор школы ориентирован на решения и каков на данный момент подход школы к интеграции новых иммигрантов. Пять моделей и описанные в них признаки школы и окружающей ее среды, важнейшие цели и предложения позволят каждой эстонской школе найти оптимальную модель и дополнительно адаптировать ее к своим специфическим особенностям.

Пять моделей перехода на единую эстонскую школу

Первая модель предусмотрена для интегрированных в эстонское общество школ национальных меньшинств. Она подходит для регионов, где доля эстонского населения незначительна (например, для Ида-Вирумаа). Здесь важную роль играют привлечение учителей, чьим родным языком является эстонский, раннее языковое погружение, активное участие в местных ученических и учительских программах обмена. Также важно уделять внимание языкам и культурам других меньшинств, помимо русского, отмечая их ценность.

Вторая модель подходит для школ, функционирующих в сотрудничестве с мультикультурным и мультиязычным сообществом, и может применяться в регионах, где местное сообщество по большей степени двуязычное, но тем не менее сплоченное. В таких школах целью должны быть двуязычие выпускников и понимание ценности разных языков и культур.

Третья модель предусмотрена для школ, призванных сплотить общество, и подходит для регионов, где говорящее на двух языках сообщество в некоторой степени разобщено, часть населения находится скорее в эстонском, часть – в российском информационном пространстве. При этом дети новых иммигрантов скорее оказываются в школе с русским языком обучения. Здесь важно, чтобы дети с разными родными языками учились вместе. Кроме того, важно привлечь больше учителей, чьим родным языком является эстонский, применять образование, соответствующее принципам межкультурной чувствительности, а также прибегать к программам обмена.

Четвертая модель предусмотрена для школ, где ученики разных национальностей учатся вместе и где ценятся различия. Она подходит для регионов, которые на сегодняшний день по большей части являются эстоноязычными, где дети новых иммигрантов скорее оказываются в школе с русским языком обучения или лишаются своей культурной идентичности. В данном случае необходимо вносить в учительский состав разнообразие, привлекая учителей разных национальностей с разным культурным фоном, целенаправленно и сознательно декларировать и демонстрировать ценность мультикультурного общества и различий между учениками, а также участвовать в программах обмена в первую очередь со школами, относящимися к первой модели.

Пятая модель подходит для школ, открытых к мультикультурному сотрудничеству, находящихся в регионах, население которых преимущественно является эстоноязычным. В этой модели особенностью является востребованность в отношении механизмов поддержки учащихся других национальностей – каждому нужна поддержка для сохранения своей культурной идентичности и изучения родного языка.

Переход на единую школу требует политического решения

Ученые могут только предложить рекомендации, но решения, как на государственном, так и на местном уровне, принимают политики. Обязанность эстонского государства – предоставить каждому жителю страны возможность достичь своего потенциала. Это начинается с раскрытия потенциала на образовательном пути. В школах с русским языком обучения на данный момент такая возможность не обеспечивается. Более того, статистика показывает, что дети новых иммигрантов также в большинстве случаев направляются в школы, где обучение ведется на русском языке, из-за чего они оказываются в заведомо худшем положении, чем могли бы. Нет никакой причины полагать, что жители Эстонии других национальностей или с другим языковым фоном были бы на генетическом уровне настолько хуже, как следует из результатов тестов PISA или национального состава учащихся высших и профессиональных учебных заведений. К сожалению, следует признать наш провал. Поддерживая две школьные системы, мы создали две Эстонии – одна лучше другой.

Чтобы переломить ситуацию, требуются межпартийное решение и четкий план перехода на видение единого эстонского детского сада и единой эстонской школы. Для детских садов вполне реалистичным сроком перехода является 5 лет, для школ – 10.

Школа в некотором роде является обществом в миниатюре, и научившись вместе учиться, мы в дальнейшем будем уметь вместе работать и жить. Если мы будем уметь осознанно находить решения возникающим в мультикультурном обществе конфликтам, мы будем более успешными в решении глобальных сложных проблем, возникающих в обществе. Если мы будем руководствоваться принципами современной концепции обучения, каждый ученик сможет вырасти независимым уважающим чужие культуры человеком, способным максимально реализовать собственный потенциал и содействовать развитию государства.

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