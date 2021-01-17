Для перехода на единую эстонскую школу необходим толчок

Вторая модель подходит для школ, функционирующих в сотрудничестве с мультикультурным и мультиязычным сообществом, и может применяться в регионах, где местное сообщество по большей степени двуязычное, но тем не менее сплоченное. В таких школах целью должны быть двуязычие выпускников и понимание ценности разных языков и культур.

Третья модель предусмотрена для школ, призванных сплотить общество, и подходит для регионов, где говорящее на двух языках сообщество в некоторой степени разобщено, часть населения находится скорее в эстонском, часть – в российском информационном пространстве. При этом дети новых иммигрантов скорее оказываются в школе с русским языком обучения. Здесь важно, чтобы дети с разными родными языками учились вместе. Кроме того, важно привлечь больше учителей, чьим родным языком является эстонский, применять образование, соответствующее принципам межкультурной чувствительности, а также прибегать к программам обмена.

Четвертая модель предусмотрена для школ, где ученики разных национальностей учатся вместе и где ценятся различия. Она подходит для регионов, которые на сегодняшний день по большей части являются эстоноязычными, где дети новых иммигрантов скорее оказываются в школе с русским языком обучения или лишаются своей культурной идентичности. В данном случае необходимо вносить в учительский состав разнообразие, привлекая учителей разных национальностей с разным культурным фоном, целенаправленно и сознательно декларировать и демонстрировать ценность мультикультурного общества и различий между учениками, а также участвовать в программах обмена в первую очередь со школами, относящимися к первой модели.

Пятая модель подходит для школ, открытых к мультикультурному сотрудничеству, находящихся в регионах, население которых преимущественно является эстоноязычным. В этой модели особенностью является востребованность в отношении механизмов поддержки учащихся других национальностей – каждому нужна поддержка для сохранения своей культурной идентичности и изучения родного языка.

Переход на единую школу требует политического решения

Ученые могут только предложить рекомендации, но решения, как на государственном, так и на местном уровне, принимают политики. Обязанность эстонского государства – предоставить каждому жителю страны возможность достичь своего потенциала. Это начинается с раскрытия потенциала на образовательном пути. В школах с русским языком обучения на данный момент такая возможность не обеспечивается. Более того, статистика показывает, что дети новых иммигрантов также в большинстве случаев направляются в школы, где обучение ведется на русском языке, из-за чего они оказываются в заведомо худшем положении, чем могли бы. Нет никакой причины полагать, что жители Эстонии других национальностей или с другим языковым фоном были бы на генетическом уровне настолько хуже, как следует из результатов тестов PISA или национального состава учащихся высших и профессиональных учебных заведений. К сожалению, следует признать наш провал. Поддерживая две школьные системы, мы создали две Эстонии – одна лучше другой.

Чтобы переломить ситуацию, требуются межпартийное решение и четкий план перехода на видение единого эстонского детского сада и единой эстонской школы. Для детских садов вполне реалистичным сроком перехода является 5 лет, для школ – 10.