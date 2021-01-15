В Рийгикогу вернется не менее пяти нынешних министров

Из министров EKRE в Рийгикогу вернутся нынешний министр финансов Мартин Хельме, которому уступит свое место Кай Риммель, и глава МВД Алар Ланеман, которому уступит место Урмас Эспенберг. Министр сельской жизни Арво Аллер, министр окружающей среды Райн Эплер и министр внешней торговли и ИТ Рауль Сием не избирались в Рийгикогу, поэтому никому из нынешних депутатов не придется уступать им место.

Из министров "Отечества" в Рийгикогу вернутся глава МИД Урмас Рейнсалу и министр обороны Юри Луйк, которым должны будут уступить место Сийм Кийслер и Хейки Хепнер. Министр культуры Тынис Лукас заявил, что не станет возвращаться в парламент, поэтому Михаилу Лотману не придется оттуда уходить. Министр народонаселения Рийна Солман и министр юстиции Райво Аэг не были избраны в Рийгикогу и поэтому никто не должен будет уступать им место.

Из центристских министров только премьер-министр Юри Ратас заявил о своем возвращении в парламент, но до тех пор, пока не сформирована новая коалиция, нельзя сказать, кто должен будет уступить ему место. Пока не известно, кто из других центристских министров останется в правительстве, а кто вернется в парламент.

Также предстоит смена депутатов в реформистской фракции Рийгикогу, поскольку если коалиционные переговоры будут успешными, Партии реформ, скорее всего, достанутся семь министерских портфелей.