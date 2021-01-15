СМИ: погружение к парому «Эстония» возможно не раньше лета и пройдет без участия водолазов

«Мы хотим позволить Департаменту по расследованию несчастных случаев сделать необходимые замеры для проведения экспертизы», - сказал агентству TT министр внутренних дел Швеции Микаэль Дамберг, добавив, что водолазы в погружении участвовать не будут.

«Будут использованы иные технические решения. Экспертизы будут проведены так, чтобы как можно меньше нарушить покой захоронения», – сказал Дамберг

В настоящий момент действует подписанное Эстонией, Финляндией и Швецией в 1995 году международное соглашение о запрете проведения каких-либо исследований на месте гибели судна.